Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Millî Eğitim Akademisi bünyesinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayına ilişkin başvuru takvimini ve branş bazlı kontenjan dağılımını yayımladı. 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puan türlerinin esas alınacağı alımda, adaylar başvurularını 9-15 Aralık tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Tüm branşlar için taban puanın 50 olarak belirlendiği duyuruda, 65 farklı öğretmenlik alanına yer verildi.

En yüksek kontenjan sınıf öğretmenliğine ayrıldı

Açıklanan 15 bin kişilik kontenjandan en büyük payı 3 bin 976 kişi ile sınıf öğretmenliği aldı. Sınıf öğretmenliğini 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği takip etti. Bin barajını aşan diğer branşlar ise şu şekilde sıralandı:

• İngilizce Öğretmenliği: 1.101

• Rehberlik: 1.059

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 1.051

Diğer branşlardaki dağılım dikkat çekti

Listede branşlar arasındaki kontenjan farkları göze çarptı. Ortaöğretim alanlarında matematik için 161, tarih için 155, Türk dili ve edebiyatı için 103, felsefe için 72 ve coğrafya için 62 kişilik kadro açıldı.

Yabancı diller ve lehçeler kapsamında ise Arapça öğretmenliğine 20, Rusça öğretmenliğine 12, Almanca öğretmenliğine ise yalnızca 2 kontenjan verildi. Yaşayan Diller ve Lehçeler alanında Kürtçenin Kurmançi lehçesi için 15, Zazaki lehçesi içinse 1 kontenjan ayrıldı.