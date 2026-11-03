Listenin devamında Renault Megane Sedan 25 bin 136 adetle dördüncü, Renault Duster 22 bin 23 adetle beşinci sıraya yerleşti. Toyota C-HR, Hyundai i20 ve Volkswagen Taigo da ilk 10 içerisinde yer alan modeller arasında bulundu.
EKİM AYININ SATIŞ LİDERİ DEĞİŞTİ
Ekim ayı satışlarında ise sıralama farklılaştı. Togg T10X, 4 bin 59 adetlik satışla ayın en çok satılan otomobili oldu. Volkswagen T-Roc 3 bin 324 adetle ikinci, Renault Boreal ise 2 bin 779 adetle üçüncü sırada yer aldı.
Ekim ayı listesinde Togg T10F 2 bin 702 adetle dördüncü sıraya yerleşirken, Renault Megane Sedan 2 bin 368 adetle beşinci oldu.
OCAK-EKİM VE EKİM AYINDA EN ÇOK SATILAN 10 MODEL
|
Sıra
|
Ocak-Ekim dönemi
|
Satış
|
1
|
Renault Clio
|
35.884
|
2
|
Toyota Corolla
|
26.455
|
3
|
Togg T10X
|
26.079
|
4
|
Renault Megane Sedan
|
25.136
|
5
|
Renault Duster
|
22.023
|
6
|
Toyota C-HR
|
19.185
|
7
|
Hyundai i20
|
19.079
|
8
|
Volkswagen Taigo
|
18.507
|
9
|
Togg T10F
|
18.108
|
10
|
Fiat Egea Sedan
|
17.067
|
Sıra
|
Ekim ayı
|
Satış
|
1
|
Togg T10X
|
4.059
|
2
|
Volkswagen T-Roc
|
3.324
|
3
|
Renault Boreal
|
2.779
|
4
|
Togg T10F
|
2.702
|
5
|
Renault Megane Sedan
|
2.368
|
6
|
Renault Duster
|
2.249
|
7
|
BMW X1
|
2.212
|
8
|
Renault Clio
|
2.208
|
9
|
Nissan Qashqai
|
2.040
|
10
|
Volkswagen Taigo
|
2.000
Ocak-Ekim dönemindeki toplam satışlarda Renault Clio ilk sıradaki yerini korurken, ekim ayında Togg T10X listenin zirvesine yerleşti.