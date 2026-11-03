2026 yılının Ocak-Ekim döneminde otomobil satışlarında Renault Clio 35 bin 884 adetle ilk sırada yer aldı. Toyota Corolla 26 bin 455 adetle ikinci, Togg T10X ise 26 bin 79 adetle üçüncü oldu.

Listenin devamında Renault Megane Sedan 25 bin 136 adetle dördüncü, Renault Duster 22 bin 23 adetle beşinci sıraya yerleşti. Toyota C-HR, Hyundai i20 ve Volkswagen Taigo da ilk 10 içerisinde yer alan modeller arasında bulundu.

EKİM AYININ SATIŞ LİDERİ DEĞİŞTİ

Ekim ayı satışlarında ise sıralama farklılaştı. Togg T10X, 4 bin 59 adetlik satışla ayın en çok satılan otomobili oldu. Volkswagen T-Roc 3 bin 324 adetle ikinci, Renault Boreal ise 2 bin 779 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Ekim ayı listesinde Togg T10F 2 bin 702 adetle dördüncü sıraya yerleşirken, Renault Megane Sedan 2 bin 368 adetle beşinci oldu.

OCAK-EKİM VE EKİM AYINDA EN ÇOK SATILAN 10 MODEL

Sıra Ocak-Ekim dönemi Satış 1 Renault Clio 35.884 2 Toyota Corolla 26.455 3 Togg T10X 26.079 4 Renault Megane Sedan 25.136 5 Renault Duster 22.023 6 Toyota C-HR 19.185 7 Hyundai i20 19.079 8 Volkswagen Taigo 18.507 9 Togg T10F 18.108 10 Fiat Egea Sedan 17.067

Sıra Ekim ayı Satış 1 Togg T10X 4.059 2 Volkswagen T-Roc 3.324 3 Renault Boreal 2.779 4 Togg T10F 2.702 5 Renault Megane Sedan 2.368 6 Renault Duster 2.249 7 BMW X1 2.212 8 Renault Clio 2.208 9 Nissan Qashqai 2.040 10 Volkswagen Taigo 2.000

Ocak-Ekim dönemindeki toplam satışlarda Renault Clio ilk sıradaki yerini korurken, ekim ayında Togg T10X listenin zirvesine yerleşti.