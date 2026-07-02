Global Citizen Solutions tarafından bu yıl beşinci kez yayımlanan 2026 Küresel Pasaport Endeksi'nde dünyanın en güçlü pasaportları belirlendi. Sadece vizesiz seyahat özgürlüğünü değil; ülkelerin ekonomik rekabet gücü, sağlık sistemi, güvenlik ve sosyal altyapı gibi parametrelerini de ölçen endekste İsveç zirveye yerleşti.

KÜRESEL PASAPORT ENDEKSİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE HAZIRLANDI?

Geleneksel endekslerin ötesine geçen bu araştırma, bir pasaportun gücünü çok boyutlu hayati parametrelerle puanlıyor. Hesaplamaya ülkelerin vergi ortamı, inovasyon yeteneği, ekonomik rekabet gücü, sağlık ve güvenlik sistemleri ile iklim ve sosyal altyapı faktörleri dahil ediliyor. Salt seyahat özgürlüğünde Singapur öne çıksa da maksimum küresel erişimle en yüksek yaşam kalitesini bir arada sunan Avrupa ülkeleri listenin üst sıralarındaki hakimiyetini koruyor.

TÜRKİYE PASAPORTU KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Çok yönlü kriterlerin entegre edilmesiyle oluşturulan küresel listede Türkiye, 96. basamakta kendine yer buldu. Avrupa ülkelerinin ilk 10 sıranın 9'unu kapladığı endekste, ham yatırım çekiciliğinin yanı sıra uluslararası anlaşmalar ve sosyal refah standartları pasaportların gücünü belirleyen temel unsurlar olarak kayıtlara geçti.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 10 PASAPORTU HANGİLERİ?

2026 yılı verilerine göre dünyanın en yüksek puanına sahip ilk 10 pasaportu şu şekilde:

İsveç

İsviçre

Finlandiya

Almanya

Hollanda

Danimarka

İrlanda

Birleşik Krallık

Norveç

Singapur