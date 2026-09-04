İngiltere’nin kapsamlı sürücü memnuniyeti araştırması Driver Power, araç sahiplerinin kullanım verilerine dayanan 2026 yılı güvenilirlik karnesini ilan etti. Gerçek kullanıcı deneyimleriyle hazırlanan raporda markalar en yüksek ve en düşük puanlarına göre sıralandı.
EN GÜVENİLİR OTOMOBİL MARKALARI HANGİLERİ OLDU?
- Mercedes: %92,42
- Volvo: %91,43
- Mazda: %91,26
- Honda: %90,31
- Toyota: %90,00
- Suzuki: %89,74
- Tesla: %89,40
- Skoda: %88,94
- Vauxhall: %88,76
- Peugeot: %88,63
LISTENIN SONUNDA HANGİ MARKALAR YER ALDI?
- Jeep: %81,68
- MG: %83,94
- Cupra: %84,00
- Dacia: %84,14
- Land Rover: %84,39
- BYD: %85,14
- Citroen: %85,71
- SEAT: %86,27
- Fiat: %86,44
- Ford: %86,70