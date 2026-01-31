Çin takvimine göre 2026, "Ateş Atı Yılı". Hız, liderlik ve ani değişimleri temsil eden bu yıl, genel olarak hareketli geçecek.

Hola.com'da yayınlanan astrolojik analize göre, bu yoğun enerji bazı burçlar için fırsattan çok kriz anlamına geliyor. Uzmanlar, özellikle dört burcun 2026 boyunca finansal kararlarında ve ikili ilişkilerinde ekstra dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Listenin ilk sırasında, yılın kendi sahibi olan At burcu bulunuyor.

AT BURCU

1954, 1966, 1978, 1990, 2002 ve 2014 doğumlular, Çin astrolojisinde "Ben Ming Nian" olarak bilinen ve kişinin kendi yılında şansının azaldığına inanılan bir döngüye giriyor. Bu süreçte At burçlarının dürtüsel davranmaktan kaçınması gerekiyor. İş hayatında fevri çıkışlar yapmak veya dış baskılara boyun eğmek, telafisi zor hatalara yol açabilir. Uzmanların bu gruba tavsiyesi, yıl boyunca sabırlı ve diplomatik kalmaları yönünde.

FARE BURCU

Maddi konularda en büyük uyarı ise Fare burcu için yapıldı. 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 ve 2008 yıllarında doğanlar, 2026'da finansal belirsizlikler yaşayabilir.

Bu yılın enerjisi Fare burçları için istikrarsız bir zemin yaratıyor. Bu nedenle riskli yatırımlardan, gereksiz harcamalardan ve belirsiz ticari anlaşmalardan uzak durulması öneriliyor. Fare burçlarının bu yılı en az hasarla atlatması için ekonomik tedbirleri elden bırakmaması gerekiyor.

ÖKÜZ BURCU

İlişkiler konusunda sınav verecek grup ise Öküz burcu. 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 ve 2009 doğumlular, insan ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşama riski taşıyor.

Uzmanlar, bu yılın Öküz burçları için kafa karıştırıcı durumlar ve güvenilmez kişiler getirebileceğini belirtiyor. Özellikle şüpheli vaatlere inanmamak ve yeni ortaklıklar kurarken temkinli davranmak büyük önem taşıyor.

Öküz burçlarının bu dönemde kendi duygusal dengelerini korumaya odaklanmaları tavsiye ediliyor.

TAVŞAN BURCU

Son olarak Tavşan burcu da 2026'da beklenmedik değişikliklerle karşılaşabilir. 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 ve 2011 doğumlular için planların tutmayacağı, projelerin ertelenebileceği bir yıl öngörülüyor.

Bu belirsizlik ortamında inatlaşmak yerine esnek davranmak, Tavşan burçları için kilit rol oynayacak. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine değişen şartlara uyum sağlamak, stresi azaltmanın en etkili yolu olarak gösteriliyor.