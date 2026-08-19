Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından hazırlanan 2026 Küresel Barış Endeksi, dünya genelindeki güvenlik ve istikrar tablosuna ilişkin dikkat çekici sonuçları ortaya çıktı. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 99,7'sini temsil eden 163 ülke ve bölgenin değerlendirildiği araştırmada, küresel barış seviyesindeki gerilemenin sürdüğü ve aktif çatışmaların yüksek seviyelerde kaldığı görüldü.

Endeks hazırlanırken kamu güvenliği, devam eden iç ve dış çatışmalar ile ülkelerin militarizasyon düzeyi olmak üzere üç temel başlık altında toplam 23 nitel ve nicel gösterge dikkate alındı.

RUSYA LİSTENİN BAŞINDA

Araştırmada en düşük barış seviyesine sahip ülkelerin başında Rusya geldi. 163 ülkenin değerlendirildiği endekste son sıraya yerleşen Rusya, devam eden savaş ortamı, yoğun militarizasyon ve güvenlik sorunları nedeniyle dünyanın en az barışçıl ülkesi olarak gösterildi.

Ukrayna ise 160. sırada bulunuyor. Ülkede bazı toplumsal dayanışma ve örgütlenme göstergelerinde olumlu gelişmeler görülse de Rusya ile devam eden savaş, ülkenin barış düzeyini ciddi biçimde etkiliyor.

İÇ SAVAŞ VE ÇATIŞMALAR TABLOYU AĞIRLAŞTIRIYOR

Sudan, devam eden silahlı çatışmalar ve ağır insani kriz nedeniyle endeksin en alt sıralarında yer alan ülkeler arasında bulunuyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti de uzun süredir devam eden çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle düşük barış seviyesine sahip ülkelerden biri oldu.

İsrail ise Ortadoğu'da süren ve giderek daha karmaşık hale gelen silahlı çatışmaların etkisiyle listenin en az barışçıl ülkeleri arasında yer aldı.