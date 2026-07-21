2026 yaz sezonuna yönelik aile tatili planları sürerken, tatilcilerin günlük harcama maliyetlerini doğrudan etkileyen kapsamlı bir araştırma sonuçlandı. Post Office Travel Money ile TUI iş birliğinde yayımlanan 18. Aile Tatili Raporu (Family Holiday Report 2026), Avrupa genelindeki 22 popüler sahil merkezinde dışarıda yeme-içme, etkinlik ve günlük temel harcamaları karşılaştırarak en ekonomik noktaları sıraladı.

ZİRVE PORTEKİZ'E GEÇTİ, MARMARİS DE LİSTEDE

Geçtiğimiz yıl listenin üçüncü sırasında yer alan Portekiz’in Algarve bölgesi, fiyatlarında yaşanan gerilemeyle birlikte 2026 listesinde Avrupa’nın en uygun bütçeli plaj destinasyonu oldu.

Algarve’de dört kişilik bir ailenin günlük ortalama harcama sepeti 139,65 sterlin olarak hesaplandı. Bulgaristan’ın Sunny Beach beldesi 142,16 sterlin ile ikinci, İspanya’nın Lanzarote adası ise 147,42 sterlin ile üçüncü sırada yer buldu.

Önceki yıllarda listenin en üst sıralarında bulunan Marmaris, günlük ortalama 158,33 sterlinlik maliyetle 7. sıraya gerilemesine karşın en ekonomik ilk 10 rota arasında kalmaya devam etti. İspanya ise ilk 10 listesine 6 farklı tatil noktasıyla girerek dikkat çekti.

2026 EN UYGUN FİYATLI 10 AİLE TATİLİ DESTİNASYONU

Sıra Destinasyon / Bölge Ortalama Harcama Tutarı 1 Algarve (Portekiz) 139,65 sterlin 2 Sunny Beach (Bulgaristan) 142,16 sterlin 3 Lanzarote (İspanya) 147,42 sterlin 4 Menorca (İspanya) 151,28 sterlin 5 Costa Brava (İspanya) 155,02 sterlin 6 Tenerife (İspanya) 158,31 sterlin 7 Marmaris (Türkiye) 158,33 sterlin 8 Costa del Sol (İspanya) 163,17 sterlin 9 Costa Blanca (İspanya) 173,41 sterlin 10 Baf / Paphos (Güney Kıbrıs) 177,18 sterlin

ÖNE ÇIKAN ROTALARDA AİLELERİ NELER BEKLİYOR?

Algarve (Portekiz): Tematik su parkları, marinadan düzenlenen tekne turları ve bütçe dostu restoran alternatifleriyle öne çıkıyor.

Sunny Beach (Bulgaristan): Karadeniz kıyısındaki geniş plaj hatları ve su sporları imkânlarıyla düşük maliyetli seçenekler arasında yer alıyor.

Lanzarote (İspanya): Volkanik yapısı, milli parkları ve konsept eğlence alanlarıyla farklı bir tatil deneyimi sunuyor.

Menorca (İspanya): Sakin koyları ve sığ deniziyle çocuklu aileler için huzurlu bir alternatif sunmaya devam ediyor.

Marmaris (Türkiye): İçmeler koyu, kordon boyu, günlük tekne turları ve su parklarıyla bütçe odaklı ailelerin öncelikli tercihleri arasında bulunuyor.

EN PAHALI ROTALAR

Raporda günlük harcama maliyetlerinin en yüksek olduğu destinasyonlar da sıralandı. İtalya’nın Sorrento beldesi günlük ortalama 268,23 sterlin, Portekiz’in Madeira (Funchal) adası ise 260,21 sterlinlik maliyetle listenin en pahalı noktaları oldu. Bu bölgelerdeki harcama kalemleri, listenin ilk sırasındaki Algarve’nin yaklaşık iki katına ulaştı.

Araştırmaya Göre En Yüksek Maliyetli Rotalar:

22. Sorrento (İtalya): 268,23 Sterlin (En Pahalı)

21. Funchal / Madeira (Portekiz): 260,21 Sterlin

20. Girit (Yunanistan): 221,57 Sterlin

19. Mayorka (İspanya): 219,65 Sterlin

18. Ibiza (İspanya): 211,90 Sterlin

17. Zadar (Hırvatistan): 211,90 Sterlin

16. Korfu (Yunanistan): 204,34 Sterlin

13. Rodos (Yunanistan): 186,10 Sterlin

AİLELERİN YÜZDE 85'İ TATİL BÜTÇESİNİ AŞIYOR

Araştırma verilerine göre, tatile çıkan ailelerin büyük bir kısmı öngördükleri harcama limitlerinin üstüne çıkıyor. Ailelerin tatil öncesinde yeme-içme ve eğlence için ortalama 771 sterlin bütçe ayırdığı, ancak katılımcıların %85'inin bu tutarı aştığı kaydedildi. Bütçesini aşan ailelerin harcadığı ilave tutar ise ortalama 380 sterlin olarak gerçekleşti.

Yeme-İçme ve Market: Dışarıda yemek için ortalama 165 sterlin, market alışverişleri için 101 sterlin ve içecek için 93 sterlin harcanıyor.

Gezi ve Aktiviteler: Müze, ören yeri ziyaretleri ve su parkı girişleri için ortalama 93 sterlinlik bütçe kullanılıyor.

Çocuklara Özel Harcamalar: Dondurma, plaj oyuncakları ve deniz bisikleti gibi ekstra harcamalar 4 kişilik bir aileye haftalık 182 ile 291 sterlin arasında ek maliyet getiriyor. Ebeveynlerin %80'i tatilde çocuklarına dondurma aldığını bildiriyor.