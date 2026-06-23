Londra Metal Borsası (LME) ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) işlem gören endüstriyel metaller, makroekonomik endişeler ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde haftayı düşüşle geçirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh liderliğindeki sıkı duruş ve yapışkan enflasyon dinamikleri, bu yıl için ek faiz artırımı beklentilerini güçlendirerek büyüme duyarlılığı yüksek metaller üzerinde baskı oluşturdu. Aynı zamanda, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin tamamlanması piyasalarda risk iştahının yeniden fiyatlanmasına yol açtı.

BAKIR FİYATLARINDA FED BASKISI

Fed’in faiz artırımlarının küresel dolar likiditesini daraltacağı ve borçlanma maliyetlerini yükselteceği endişesi, ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak bakır talebini aşağı çekiyor. Bu gelişmelerle birlikte, LME üzerinde işlem gören üç aylık bakır sözleşmeleri yüzde 0,51 değer kaybederek metrik ton başına 13 bin 580 dolar seviyesine geriledi. SHFE bünyesinde en çok işlem gören bakır sözleşmesi ise yüzde 0,61 düşüşle ton başına 104 bin 60 yuan (15 bin 353 dolar) seviyesine indi.

ÇİN'İN RAFİNE BAKIR ÜRETİMİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Fiyatlardaki düşüşe rağmen arz kanadında hareketlilik sürüyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkenin rafine bakır üretimi yıllık bazda yüzde 2,2 oranında artarak 1 milyon 260 bin ton seviyesine ulaştı. ING analistleri, yüksek sülfürik asit yan ürün fiyatlarının izabe tesislerinin kar marjlarını desteklediğini ve bu durumun daha güçlü işletme oranlarını teşvik ettiğini bildirdi.

ALÜMİNYUM PAZARINDA ARZ VE İHRACAT DENGESİ

Alüminyum cephesinde de kayıplar dikkat çekti. Fiyatlar LME üzerinde yüzde 1,38, SHFE üzerinde ise yüzde 0,94 oranında düşüş kaydetti. Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kesintilerinden kaynaklanan daralmalar ile Çin'in artan üretimi arasındaki dengeyi yakından izliyor. ABD'nin İran politikaları bölgesel üretimi savaş öncesi seviyelerin oldukça altında tutmaya devam ediyor.

Buna rağmen, Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI) verilerine göre küresel birincil alüminyum üretimi mayıs ayında yıllık yüzde 3,5 artışla 6 milyon 200 bin tona yükseldi.

Çin'in, işlenmemiş metale kıyasla sahip olduğu vergi avantajı nedeniyle yurtdışına gönderimde giderek daha fazla kullandığı alüminyum bükülü tel ihracatı, nisan ayına kıyasla üç kattan fazla artarak 50 bin 224 ton olarak kaydedildi. Piyasada arz yönlü bu güçlü artışlar ve ihracat patlamaları yaşansa da, ING analistleri artan üretime rağmen alüminyum piyasasının bu yıl genelinde açık vermesinin beklendiğini aktardı.

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