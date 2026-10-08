Nobel Edebiyat Ödülü’nün 2026 yılı kazananı İsveç Akademisi tarafından açıklandı. Yapılan duyuruda, bu yılki ödülün Kanadalı şair, deneme yazarı, çevirmen ve klasik edebiyat akademisyeni Anne Carson’a verildiği bildirildi.

Eserlerinde antik Yunan edebiyatı ile modern şiir formlarını özgün bir üslupla harmanlamasıyla tanınan Carson'ın ödüle layık görülmesi edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

NOBEL ÖDÜLLERİNİN TARİHÇESİ

İsveçli kimyager ve sanayici Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünün ardından 29 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfı, insanlığa üstün hizmetlerde bulunan isimleri ödüllendirmeye devam ediyor.

Fizik, Kimya, Tıp, Edebiyat ve Barış olmak üzere toplam 5 ana dalda verilen Nobel Ödülleri, uluslararası alanda dünyanın en saygın ve prestijli ödülleri arasında ilk sırada kabul ediliyor.