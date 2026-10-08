İsveç Akademisi, 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Kanadalı yazar Anne Carson'a verildiğini resmen duyurdu. Carson, bu ödülle birlikte edebiyat alanında Nobel'e layık görülen ikinci Kanadalı yazar olma başarısını gösterdi. "CESUR VE YENİLİKÇİ ESERLERİ" Akademi, ödülün gerekçesini açıklayarak Carson'ın klasik gelenekle kurduğu diyaloğun çağdaş edebiyatta yeni anlatım biçimleri yarattığını vurguladı. Açıklamada, ödülün "klasik gelenekle eğlenceli bir diyalog kurarak çağdaş edebiyat için yeni formlar yaratan cesur ve yenilikçi eserleri" dolayısıyla yazara verildiği ifade edildi.

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