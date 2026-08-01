2026 yılı hayatını kaybedenler yılı oldu. Henüz Ağustos ayına yeni girsek de 2026'da kaybettiklerimizin listesi hayli kalabalıklaştı.

İşte o isimler...

İLBER ORTAYLI

Tarih denince akla o gelirdi. Türkiye'nin en saygın tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, özellikle Osmanlı tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla akademi dünyasının en önemli isimleri arasında yer aldı. Ortaylı 78 yaşında çoklu organ yetmezliği ve yaşa bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Yıllar boyunca kaleme aldığı eserler, televizyon programları ve konferanslarıyla tarihi geniş kitlelere ulaştıran Ortaylı'nın vefatı büyük üzüntü yarattı.

GÜLLÜ

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül’de saat 01.30 sıralarında, Yalova-Çınarcık’taki evinin altıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün cenazesi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Otopsinin ardından Güllü, 27 Eylül’de İstanbul Tuzla’da toprağa verildi. Güllü’nün ön otopsi raporunda, “darp” ve “cebir” izine rastlanmadığı kaydedildi.

KADİR İNANIR

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, onlarca unutulmaz filmde canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam tarihine adını yazdırdı. "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan" ve "Dila Hanım" gibi yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. İnanır'ın hastane açıklamasına göre çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

REHA MUHTAR

Uzun yıllar televizyon haberciliğine damga vuran Reha Muhtar, kendine özgü sunum tarzı ve ekran performansıyla Türkiye'nin en tanınan haber spikerlerinden biri oldu. Muhtar ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu ve bağlı enfeksiyonlar nedeniyle tedavi görüyordu. Muhtar çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Medya dünyasında iz bırakan Muhtar'ın ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

EROL KÖSE

Doktor kimliğinin yanı sıra yapımcı, yorumcu ve müzik sektöründeki çalışmalarıyla tanınan Erol Köse de 2026 yılında yaşamını yitiren isimler arasında yer aldı. Uzun yıllar televizyon ve eğlence sektöründe aktif rol üstlenen Köse'nin vefatı sevenlerini üzdü.

ECE İRTEM

Başarılı oyunculuğuyla son yıllarda dikkat çeken Ece İrtem'in genç yaşta hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizinde Işıl karakteriyle izlediğimiz İrtem'in ölüm nedeni belli oldu. Oyuncunun alkol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirtilen Adli Tıp Kurumu raporunda, "Santral sinir sistemi üzerindeki baskılayıcı etkiyi artırdığı tıbben bilinen terapötik düzeyde ilaç etkin maddeleri tespit edilen kişinin ölümünün alkol (etil alkol) intoksikasyonu sonucu meydana gelmiş olduğu” ifadeleri kullanıldı. Yer aldığı televizyon projeleriyle tanınan oyuncunun vefatı sosyal medyada da geniş yankı buldu.

MEHMET ALİ TUTAL

Oyunculuk kariyerine reklam sektöründen geçiş yapan Mehmet Ali Tutal, sinema ve televizyon projelerindeki performansıyla tanınıyordu. Sanatçının vefatı oyunculuk camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

FATİH ÜREK

30 Ocak 2026'da hayatını kaybeden Fatih Ürek, yaklaşık üç buçuk ay önce geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımda tedavi görüyordu. Uzun süren yaşam mücadelesini kaybeden sanatçının vefatı, müzik ve televizyon dünyasında büyük üzüntü yarattı. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, Ürek'in durumunun aniden ağırlaştığı, kardiyak arrest gelişmesi üzerine tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

HALDUN DORMEN

Türk tiyatrosunun yaşayan efsaneleri arasında gösterilen Haldun Dormen, oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve eğitmen kimliğiyle sahne sanatlarına onlarca yıl boyunca yön verdi. Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören usta sanatçı, 21 Ocak 2026'da 97 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberini oğlu Ömer Dormen duyururken, sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından birçok sanatçı ve kurumu taziye mesajları yayımladı. Arkasında sayısız tiyatro oyunu, yetiştirdiği öğrenciler ve Türk tiyatrosuna kazandırdığı önemli eserleri bıraktı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN

Başarılı oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, tiyatro sahnesindeki performansının yanı sıra Poyraz Karayel, Çemberimde Gül Oya, Muhteşem Yüzyıl, Kuruluş Osman ve Tatar Ramazan gibi sevilen dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş kitleler tarafından tanındı. Arslan, 11 Şubat 2026'da İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı ancak geçirdiği kalp krizi nedeniyle 45 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun vefatı sanat camiasını yasa boğarken, sevenleri onu düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurladı.

İBRAHİM YILDIZ

Genç yaşta rol aldığı Duy Beni ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileriyle tanınan oyuncu İbrahim Yıldız, 2025 yılının ağustos ayında İstanbul Kartal'da şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Yaklaşık altı ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Şubat 2026'da 27 yaşında yaşamını yitirdi. Genç oyuncunun vefatı, sanat camiasında ve hayranları arasında derin üzüntüye neden oldu.

CAN KOLUKISA

'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi Türk Sineması'nda iz bırakan yapımlarda rol alan Can Kolukısa 92 yaşında hayatını kaybetti.