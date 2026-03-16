Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, 98'nci kez sahiplerini buldu.
Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien'ın sunuculuğunu üstlendiği törende En İyi Film Ödülü One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) filmine gitti.
En İyi Film
One Battle After Another
En İyi Kadın Oyuncu
Jessie Buckley"Hamnet"
En İyi Erkek Oyuncu
Michael B. Jordan , "Sinners
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Amy Madigan, "Weapons"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Sean Penn, "One Battle After Another"
Yönetmenler
Paul Thomas Anderson , "One Battle After Another"
Uyarlanmış senaryo
"One Battle After Another," Paul Thomas Anderson
Orijinal senaryo
"Sinners", Ryan Coogler
Belgesel filmler
"Mr. Nobody Against Putin"
Kısa Belgesel
"All the Empty Rooms"
Animasyon filmi
"KPop Demon Hunters"
Animasyon kısa filmler
"The Girl Who Cried Pearls"
Görüntü Yönetmenliği
"Sinners," Autumn Durald Arkapaw
Kostüm tasarımı
"Frankenstein," Kate Hawley
Film kurgusu
"One Battle After Another," Andy Jurgensen
Uluslararası Filmler
"Sentimental Value" (Norway)
Canlı aksiyon kısa film
"The Singers"
"Two People Exchanging Saliva"
Makyaj ve saç tasarımı
"Frankenstein," Mike Hill, Jordan Samuel and Cliona Furey
Orijinal müzik
"Sinners," Ludwig Göransson
Yapım tasarımı
"Frankenstein"
Görsel Efektler
"Avatar: Fire and Ash"