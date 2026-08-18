ÖSYM, 2026-YKS kapsamında yükseköğretim programlarına yerleşen adayların kayıt sırasında sunması gereken belgeleri ve dikkat etmesi gereken kuralları Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda açıkladı. Kayıt işlemlerinin elektronik ortam dışında, adayların bizzat başvurusuyla yapılacağı ve posta yoluyla kayıt yapılmayacağı belirtildi.

Adaylardan, mezun olduğu ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslı veya onaylı örneği ile yeni tarihli mezuniyet belgesi ibraz edilmesi gerekiyor. YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğu tespit edilen öğrenciler, aynı düzeyde örgün programa kayıt yaptırmamak şartıyla diplomasız da kayıt yaptırabilir; bu durumda önceki kurumdan bilgi teyit edilecek.

"BELGELERİN EKSİK OLMASI HALİNDE KAYIT YAPILMIYOR"

Kayıt sırasında katkı payı veya öğretim ücretinin ödendiğine dair belgenin sunulması zorunlu. Yükseköğretim kurumları, programın koşul ve açıklamalarında sağlık kurulu raporu belirtilmesi hâlinde bu raporu da isteyebiliyor. Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayın herhangi bir hak iddia edemeyeceği, eksik belgeyle kayıt yapılamayacağı vurgulandı.

Ek puandan yerleşen adaylar, yerleştirildikleri alanın diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösteren resmi belgeyi sunmak zorunda. METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı yerine merkezin adı yazıldığı hatırlatıldı. Üniversitelerin talep etmesi halinde 12 adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf da istenebiliyor.

Mezun aşamasında olan adaylar için geçici kayıt imkanı var. Staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar, belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırabiliyor. Bu adayların mezuniyet belgelerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar üniversiteye ibraz etmeleri gerekiyor. Açık Öğretim Liseleri mezunları ise bu süreyi 29 Ocak 2027'ye kadar uzatma hakkına sahip.

Askerlik durumu, kamu.turkiye.gov.tr adresi üzerinden üniversiteler tarafından görülebilecek. Adayların askerlik sorunları için askerlik şubelerine, kredi bilgileri için üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurması isteniyor. Yerleştirme sonuçları ve engel bilgileri ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda iletiliyor.

Aynı anda iki örgün programa kayıt yaptıramayacak adaylar, halen kayıtlı oldukları kurumdan ilişiklerini kesmemeleri hâlinde yeni yerleştirildikleri programa kayıt yaptırılamayacak. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapmaya yetkili.