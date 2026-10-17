Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması, bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla, yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini paylaşıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasına sağlık çalışanlarını ve İstanbulluları selamlayarak başlayan Erdoğan, inşaatı tamamlanan sağlık tesislerinin açılışını yapmaktan ve yenilerinin temellerini atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tören kapsamında İstanbul Üniversitesinin Çapa ve Esenyurt yerleşkelerinde bulunan yeni Dahiliye Hastanesi ile Esenyurt Hastanesi'nin resmi açılışının yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, eş zamanlı olarak Ortopedi, Travmatoloji ve Cerrahi 2 Hastanesi ile Deniz Abdal Camii'nin de temellerinin atılacağını bildirdi.

Eserlerin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: