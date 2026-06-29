2026 yılı, sanat ve medya dünyasında peş peşe gelen vefat haberleriyle hafızalara kazındı. Türkiye’nin yakından tanıdığı birçok isim bu yıl aramızdan ayrıldı.
İşte 2026’da yaşamını yitiren isimler:
Haldun Dormen
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen, 21 Ocak’ta enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 97 yaşındaki sanatçı, İstanbul’da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Fatih Ürek
Geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak’ta yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki sanatçı, Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.
Kanbolat Görkem Arslan
“Poyraz Karayel” dizisindeki performansıyla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat 2026’da Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 45 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı.
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İbrahim Yıldız
İstanbul'da geçen yıl ağustos ayında devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız, 6 ay süren yaşam savaşını kaybetti. 27 yaşındaki oyuncu, 27 Şubat 2026 tarihinde vefat etti.
Ali Tutal
“Güneşi Gördüm” "Geniş Aile" "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, 22 Şubat'ta hayatını kaybetti.
İlber Ortaylı
Türkiye’nin en tanınmış tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 78 yaşındaki Ortaylı için İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi.
Erol Köse
Müzik dünyasının bilinen yapımcılarından Erol Köse, 23 Mart 2026’da Sarıyer’de bulunduğu bir sitede yaşanan talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti. Köse’nin vefat ettiğinde 61 yaşında olduğu belirtildi.
Rıza Tamer
“Popstar” yarışmasıyla tanınan, daha sonra sokak performanslarıyla yeniden gündeme gelen Rıza Tamer, 17 Nisan’da yaşamını yitirdi. “Benden Sonra” adlı şarkısıyla büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, 43 yaşındaydı.
Reha Muhtar
Uzun süredir kamuoyundan uzak bir yaşam süren gazeteci Reha Muhtar, 28 Mayıs’ta Bodrum’da kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Muhtar, 3 Haziran’da 66 yaşında hayatını kaybetti ve İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.
Ece İrtem
“Kızılcık Şerbeti” dizisindeki “Işıl” karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Ece İrtem, 35 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu, 15 Haziran’da Kadıköy’deki evinde yaşamını yitirdi. Ani ölümü sevenlerini derinden üzerken, İrtem Kuşadası’nda toprağa verildi.
Kadir İnanır
Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, ileri evre akciğer kanseri nedeniyle sürdürdüğü tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. 13 Mayıs 2026 tarihinde hastaneye kaldırılan sanatçı, 26 Haziran 2026 saat 18.05’te çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. 77 yaşında vefat eden İnanır, ardında unutulmaz filmler ve milyonların sevgisini bıraktı.
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