Elektrikli araç pazarındaki büyümeye rağmen, içten yanmalı motorlara olan talebin sürmesi üzerine uzmanlar, piyasadaki modelleri kapsamlı bir teste tabi tuttu. Güvenilirlik, konfor, iç mekan hacmi ve sürüş performansı gibi kriterlerin baz alındığı değerlendirmede, 2026 yılının en iyi 10 modeli sıralandı.

KIA SPORTAGE SEGMENTİNDE LİDERLİĞE YERLEŞTİ

Yapılan incelemeler sonucunda Kia Sportage, 2026 yılının en iyi benzinli otomobili seçildi. Uzmanlar, modelin rakiplerine oranla daha uygun bir satış fiyatına sahip olmasına rağmen performans ve kalite standartlarından ödün vermediğini belirtti. Sportage; kullanışlı iç mekanı, konfor odaklı sürüş karakteri, geniş bagaj hacmi ve yüksek güvenilirlik endeksiyle listenin birinci sırasına yerleşti.

İŞTE 2026 YILININ EN İYİ 10 BENZİNLİ OTOMOBİLİ

Uzman görüşlerine göre belirlenen sıralama şu şekilde:

Kia Sportage BMW X7 Volvo XC40 Volkswagen T-Roc Skoda Superb Station Wagon BMW 4 Serisi Coupe Seat Ibiza Porsche 911 Volvo XC90 Mercedes-Benz CLE Cabriolet

UZMANLARDAN JEEP RENEGADE UYARISI

Listenin aksine, uzmanlar Jeep Renegade modeli için satın almama tavsiyesinde bulundu. Söz konusu modelin yetersiz iç döşeme kalitesi ve düşük şanzıman performansı nedeniyle eleştirildiği bildirildi. Ayrıca aracın sunduğu özelliklere kıyasla yüksek bir fiyat etiketine sahip olması, uzmanların olumsuz görüş bildirmesindeki temel etkenler arasında yer aldı.