Euronews'in haberine göre, 2026 yılının kelimesi olarak "mogging" seçildi. Birini veya bir şeyi geride bırakmak, gölgede bırakmak ya da diğerlerinden daha üstün görünmek anlamında kullanılan bu ifade, özellikle gençler arasında yaygınlaştı.

Collins Sözlüğü Direktörü Alex Beecroft, bu seçimin her neslin dile kendi izini bıraktığını gösterdiğini belirtti. Beecroft'a göre Z kuşağı ve Alfa kuşağı, başlangıçta farklı çevrelerle ilişkilendirilen bu kelimeyi benimseyerek mizahi bir argo ifadeye dönüştürdü.

KELİMENİN GEÇMİŞİNDE DİKKAT ÇEKEN BİR DETAY VAR

"Mogging" kelimesinin geçmişi, bugünkü eğlenceli kullanımından oldukça farklı. Terim, "Grubun Alfa Erkeği" anlamına gelen AMOG kısaltmasından türedi.

Geçmişte özellikle agresif erkekliği ve kadın karşıtlığını savunan vücut geliştirme forumlarında ve erkek egemenliği yanlısı internet topluluklarında kullanılıyordu. Zamanla bu çevrelerden çıkarak gençlerin günlük diline girdi. Bugün çoğunlukla şaka yollu, bir kişinin diğerlerini görünüşü, tarzı veya herhangi bir özelliğiyle geride bırakmasını anlatıyor.

Örneğin bir arkadaşınız size "Partide herkesi mogging yaptın" derse, o ortamda diğerlerinden daha fazla dikkat çektiğinizi veya onları gölgede bıraktığınızı söylüyor olabilir.

BAŞKA KELİMELERİ GERİDE BIRAKTI

Collins Sözlüğü, "mogging" kelimesini isim olarak listeliyor ve ifade, "maxxing" gibi başka kelimelere eklenen bir yapı olarak da kullanılabiliyor.

Euronews'e göre kelime, ironik veya şaka amaçlı kullanıldığında bile kişiler arasında bir üstünlük ve hiyerarşi fikrini barındırıyor.

"Mogging", yılın kelimesi seçiminde "Manchesterism", "carspreading" ve "hydration break" gibi ifadeleri de geride bıraktı. Böylece gençlerin internet kültürüyle şekillenen dili, 2026 yılının öne çıkan kelimelerinden birine damga vurdu.