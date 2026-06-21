Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı.

Buna göre; 20 Haziran'da gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran'daki Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

YDT kapsamında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testlerinin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları da yayımlandı.

İNTERNET SİTESİNDEN ERİŞİM SAĞLANABİLECEK

YKS'ye katılan adaylar, sınavda yer alan sorular ile cevap anahtarlarına kurumun internet sitesi üzerinden erişebilecek.

Yayımlanan temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların sınavda verdikleri yanıtları kontrol etmelerine ve sınav performanslarına ilişkin ön değerlendirme yapabilecek.

GÖZLER SONUÇLARA ÇEVRİLDİ...

ÖSYM'nin açıklamasının ardından adayların gündeminde, 2026-YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ...