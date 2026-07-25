Üniversite tercih sürecinin başlamasına kısa süre kala, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2026 YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuzla birlikte bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek lisans ve ön lisans programları da netleşti. Özellikle yapay zekâ ve dijital teknolojilere odaklanan yeni bölümler, adaylara farklı kariyer seçenekleri sunuyor.

YÖK'ün açıkladığı yeni programlar, geleceğin mesleklerine yönelik insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. Tercih döneminde adayların listesine ekleyebileceği bu bölümler, 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer aldı.

YKS'de ilk kez öğrenci alacak bölümler hangileri?

YÖK tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre, 2026 tercih döneminde ilk kez öğrenci alacak 7 lisans ve 9 ön lisans programı açıldı. Yeni bölümlerin eğitimleri 2026-2027 akademik yılında başlayacak.

İlk kez açılan lisans programları (4 yıllık)

Tarih ve Yapay Zekâ

Felsefe ve Yapay Zekâ

İşletme ve Yapay Zekâ

Finansal Teknoloji

Biyoteknoloji ve Genetik

Paramedik

Balıkçılık Teknolojisi

İlk kez açılan ön lisans programları (2 yıllık)

Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama

Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon

Dijital Oyun Teknolojileri

Mobil Güvenlik Teknolojileri

İlaç Üretim Teknolojisi

Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği

Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği

Laboratuvar Hayvanları

Balıkçılık Teknolojisi

Yeni bölümleri kimler tercih edebilecek?

Kılavuza göre yeni açılan 4 yıllık lisans programları Sayısal (SAY) puan türüyle, 2 yıllık ön lisans programları ise TYT puanı ile öğrenci alacak. İlgili puan türünde tercih hakkı bulunan tüm adaylar, bu bölümleri tercih listelerine ekleyebilecek.

Yapay zekâ, finans teknolojileri, dijital oyun geliştirme ve mobil güvenlik gibi yükselen alanlara odaklanan yeni programların, 2026 tercih döneminin en çok ilgi gören seçenekleri arasında yer alması bekleniyor.

YKS TERCİH KILAVUZU