Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için şimdi gözler 2026 YKS tercih sonuçlarına çevrildi. 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar, hangi üniversite ve programa yerleştirildiklerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuçları hangi tarihte duyuracak ve adaylar yerleştirme sonuçlarını nereden sorgulayacak?

2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından henüz kesin bir açıklama yapılmadı, anncak ÖSYM'nin yayımladığı takvimde üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacağı, elektronik kayıtların ise 24-26 Ağustos 2026'da tamamlanacağı belirtildi.

Bu nedenle YKS yerleştirme sonuçlarının üniversite kayıtlarından önce, ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanacağı kesin tarih ÖSYM tarafından duyurulduğunda netleşecek.

29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tercih yapan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirildikleri üniversite ve bölümü öğrenebilecek.

YKS tercih sonuçları nereden açıklanacak?

2026 YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.

Sonuç ekranında adayın yerleştiği üniversite, fakülte veya yüksekokul, bölüm ve program bilgileri yer alacak.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise işlemlerini 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

Bu nedenle adayların YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt tarihlerini de yakından takip etmesi gerekiyor.

Toplam 805 bin 747 kontenjan için tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gözü şimdi ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme sonuçları açıklamasında.