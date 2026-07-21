2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın merak ettiği sınava katılım verileri de belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TYT, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin başvuru, katılım ve başarı istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları erişime açılırken, adaylar sonuçlarını ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

2026 YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıkladığı verilere göre Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı sınava katıldı. 170 bin 551 aday ise sınava girmedi.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 1 milyon 627 bin 970 adayın 1 milyon 473 bin 113'ü sınava katılırken, 154 bin 857 aday oturuma katılmadı.

Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 203 bin 640 başvurudan 143 bin 270 aday sınava girerken, 60 bin 370 aday sınava katılmadı.

KADIN ADAYLARIN KATILIM ORANI DAHA YÜKSEK OLDU

ÖSYM verilerine göre kadın adaylar, üç oturumun tamamında erkek adaylara kıyasla daha yüksek katılım oranı gösterdi.

TYT'de erkek adayların katılım oranı yüzde 91,48, kadın adayların ise yüzde 94,21 oldu. AYT'de erkeklerde bu oran yüzde 88,09, kadınlarda yüzde 92,33 olarak gerçekleşti. YDT'de ise erkek adayların katılım oranı yüzde 63,81, kadın adayların katılım oranı ise yüzde 74,99 olarak kaydedildi.

TEST ORTALAMALARI AÇIKLANDI

2026 YKS kapsamında üç oturumda adaylara toplam 680 soru yöneltildi.

Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin TYT doğru cevap ortalamaları; Türkçe testinde 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 olarak açıklandı.

AYT matematik testinin doğru cevap ortalaması 7,0 olurken; fizikte 2,7, kimyada 2,2, biyolojide 3,0 ortalama elde edildi.

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatı ortalaması 6,1, tarih-1 2,6, coğrafya-1 ise 1,7 oldu. Sosyal Bilimler-2 testinde tarih-2 ortalaması 1,7, coğrafya-2 2,1, felsefe grubu 1,6, din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu ise 1,9 olarak hesaplandı.

YDT oturumunda ise Almanca testinin ortalaması 43,0, Arapça 44,3, Fransızca 46,1, İngilizce 37,1 ve Rusça 56,9 olarak gerçekleşti.

KADINLAR TÜRKÇEDE, ERKEKLER MATEMATİKTE ÖNE ÇIKTI

ÖSYM Başkanı Ersoy, TYT'de kadın adayların Türkçe ve sosyal bilimler testlerinde daha yüksek doğru cevap ortalamasına ulaştığını, temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların ortalamasının daha yüksek olduğunu belirtti.

AYT'deki 11 alt testin 8'inde erkek adaylar daha yüksek ortalama yakalarken, 3 alt testte kadın adaylar öne çıktı. YDT'de ise Arapça ve Rusça testlerinde kadın adaylar, Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerinde ise erkek adaylar daha yüksek ortalama elde etti.

YKS'DE ZİRVE İSTANBUL VE KARTAL'DAN

2026 YKS sonuçlarına göre AYT'nin sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde Türkiye birincilikleri İstanbul'daki Kabataş Erkek Lisesi ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oldu. ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlar, bu okulların bu yılki sınavda da dikkat çeken başarı elde ettiğini ortaya koydu.