Küresel ölçekte ekonomik dengelerin yeniden belirlendiği 2026 yılı nominal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) tahminleri açıklandı. Gelişmiş ülkeler ile yükselen pazarlar arasındaki rekabetin sürdüğü yeni listede, dünya ekonomisinin ilk sıralarındaki aktörler değişmedi.

TÜRKİYE KÜRESEL SIRALAMADA 16. SIRADA

Açıklanan verilere göre Türkiye'nin nominal ekonomik büyüklüğünün 1,6 trilyon ABD doları seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu öngörü doğrultusunda Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasında 16. sıradaki konumunu sürdürdü.

ZİRVEDE ABD VAR

Sıralamanın ilk basamağında 32,4 trilyon dolarlık büyüklüğüyle Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, onu 20,9 trilyon dolarla Çin takip etti. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya ise 5,5 trilyon dolarlık hacmiyle 3. sıradaki yerini korudu.

2026 YILI NOMİNAL GSYİH SIRALAMASI

Tahminlere göre küresel ekonominin öne çıkan ülkeleri şöyle sıralandı:

1. Amerika Birleşik Devletleri: 32,4 trilyon ABD Doları

2. Çin: 20,9 trilyon ABD Doları

3. Almanya: 5,5 trilyon ABD Doları

4. Japonya: 4,4 trilyon ABD Doları

5. Birleşik Krallık: 4,3 trilyon ABD Doları

6. Hindistan: 4,2 trilyon ABD Doları

7. Fransa: 3,6 trilyon ABD Doları

8. İtalya: 2,7 trilyon ABD Doları

9. Rusya: 2,7 trilyon ABD Doları

10. Brezilya: 2,6 trilyon ABD Doları

11. Kanada: 2,5 trilyon ABD Doları

12. Avustralya: 2,1 trilyon ABD Doları

13. Meksika: 2,1 trilyon ABD Doları

14. İspanya: 2,1 trilyon ABD Doları

15. Güney Kore: 1,9 trilyon ABD Doları

16. Türkiye: 1,6 trilyon ABD Doları

17. Endonezya: 1,5 trilyon ABD Doları

18. Hollanda: 1,5 trilyon ABD Doları

19. Suudi Arabistan: 1,4 trilyon ABD Doları