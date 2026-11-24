Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan ve Resmî Gazete'de yayımlanan yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla 2027 araç muayene ücretleri netleşti.

Herhangi bir indirim düzenlemesi yapılmaması halinde 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeye göre; otomobil, minibüs ve kamyonet muayene ücreti 3 bin 288 TL'den 4 bin 203 TL'ye yükseldi. Aynı oranla birlikte şirketlerin kiraladıkları binek otomobiller için aylık gider gösterebileceği kira sınırı da 58 bin 801 TL'ye çıktı.

2027 TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretleri Tablosu

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının mevcut tarifeye uygulanmasıyla birlikte 2027 yılında araç gruplarına göre uygulanacak KDV dahil periyodik araç muayene ücretleri şu şekildedir:



(Not: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vergi Usul Kanunu kapsamındaki yetkisini kullanarak yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar düşürme veya artırma hakkı bulunmaktadır. Yeni bir karar yayımlanmazsa rakamlar 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecektir.)

2027 binek otomobil kira gideri sınırı ne kadar oldu?

Yeniden değerleme oranındaki artış, işletmelerin vergi matrahından düşebilecekleri araç giderlerini de yukarı çekti.

Yapılan hesaplamaya göre, şirketlerin kiraladıkları her bir binek otomobil için aylık olarak gider gösterebilecekleri azami kira bedeli sınırı 2027 yılında 58 bin 801 TL olarak uygulanacak. Bu tutarı aşan kira ödemeleri kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) sayılacak.

Araç muayene ücreti nasıl ödenir?

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında yapılan işlemlerde ödemeler istasyon gişelerinden nakit olarak veya banka/kredi kartı ile gerçekleştirilebilmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde mevzuat gereği hizmet bedeli farkı yansıtılabilmektedir. Randevu işlemleri ise e-Devlet kapısı veya TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak alınmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

2026 yılı bitmeden muayene randevusu alırsam eski fiyattan mı öderim?

Fiyat belirlemesinde randevunun alındığı tarih değil, aracın muayene istasyonuna giriş yaptığı tarih esas alınır. Muayene tarihiniz 31 Aralık 2026 ve öncesindeyse 2026 tarifesinden (3.288 TL), 1 Ocak 2027 ve sonrasındaysa yeni zamlı tarifeden (4.203 TL) ödeme yaparsınız.

Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti muayene fiyatına dahil mi?

Hayır, egzoz gazı emisyon ölçüm bedeli araç muayene ücretinden ayrı olarak tahsil edilmektedir. Egzoz muayenesi bulunmayan araçlar periyodik araç muayenesinde "ağır kusurlu" sayılarak muayeneden geçemez.