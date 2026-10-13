2026 yılı boyunca tek zamla idare eden milyonlarca çalışanın gözü 2027 asgari ücret düzenlemesine çevrildi. Dokuz aylık enflasyonun yüzde 24,32’ye ulaşması ve yıl sonu beklentilerinin yüzde 28,4 seviyesinde seyretmesi, çalışanların satın alma gücünü ciddi oranda düşürdü.

Sözcü Yazarı ve Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, 2027 yılı asgari ücret beklentisini açıklayarak eriyen maaşlar ve ücret politikası hakkında kritik uyarılarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET 37 BİN LİRA OLABİLİR

Mevcut göstergeler ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminleri doğrultusunda değerlendirmede bulunan Aydoğmuş, yıl sonu enflasyon hedefi doğrudan yansıtılırsa ücretin 36 bin 49 TL’ye çıkacağını belirtti. Kendi beklentisinin yüzde 32’lik bir artışla net 37 bin TL seviyesi olduğunu ifade eden Aydoğmuş, nihai kararın Aralık ayındaki görüşmelerde verileceğini hatırlattı.

AÇLIK SINIRI 37 BİN 800 TL'Yİ AŞTI

Asgari ücretlinin yıl bitmeden sadece ilk dokuz ayda resmi enflasyon karşısında 6 bin 827 TL kaybettiğine dikkat çekildi. Eylül ayında açlık sınırının 37 bin 800 TL’yi aştığı vurgulanırken, tahmin edilen 37 bin TL'lik ücretin daha yürürlüğe girmeden açlık sınırının altında kalma riski taşıdığı belirtildi. Ayrıca OVP’nin 2027 yılı yüzde 21’lik enflasyon hedefi gerçekleşse bile 37 bin TL'lik maaşın yıl sonuna kadar 6 bin 400 TL daha eriyeceği hesaplandı.

YILDA İKİ DEFA ZAM YAPILMALI

Asgari ücret tartışmalarının her yıl aynı kısır döngüye girdiğini belirten Aydoğmuş, kalıcı çözüm için şu önerileri sundu:

Yılda İki Zam: Asgari ücret 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde, gerçekleşen altı aylık enflasyon farkı oranında otomatik olarak güncellenmeli.

Kapsamlı Kriterler: Zam oranında sadece enflasyon değil; büyüme, verimlilik ve yaşam maliyeti de dikkate alınmalı.

Ek Destekler: Kıdem farkı gözetilmeli, bayram ikramiyesi sistemi getirilmeli ve küçük işletmeler kamu teşvikleriyle desteklenmeli.