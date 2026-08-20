2027 yılı resmi tatil atakvimi, izinlerini hafta sonlarıyla birleştirmek isteyen çalışanlara uzun tatil fırsatları sunuyor. Yıl boyunca yalnızca 5 gün yıllık izin kullanılarak toplam 35 günlük tatil yapılabilecek.

RESMİ TATİLLER HAFTA SONLARIYLA BİRLEŞİYOR

2027’de resmi tatillerin önemli bir bölümü hafta sonlarıyla birleşecek şekilde denk geliyor. Bu durum, yıllık izin günlerini doğru tarihlerde kullanan çalışanların daha uzun süre dinlenmesine imkan sağlayacak.

Yılbaşı 1-3 Ocak tarihleri arasında 3 günlük tatil oluştururken, 23 Nisan da hafta sonuyla birleşerek 3 günlük bir fırsat sunacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise 28-30 Ağustos tarihleri arasında 3 günlük tatil imkanı sağlayacak.

BAYRAMLARDA UZUN TATİL FIRSATI

Ramazan Bayramı 6-14 Mart tarihleri arasında toplam 9 günlük tatil fırsatı oluşturacak. Bu sürenin tamamından yararlanmak için 1,5 günlük izin kullanılması yeterli olacak.

Kurban Bayramı'nda ise 15-23 Mayıs tarihleri arasında 9 günlük tatil yapılabilecek. Bunun için 2 günlük yıllık izin kullanılması planlanıyor.

5 GÜN İZİNLE TOPLAM 35 GÜN

15 Temmuz'da 1 günlük, Cumhuriyet Bayramı döneminde ise yarım günlük izin kullanılmasıyla birlikte yıl boyunca kullanılacak izin toplamı 5 güne ulaşıyor.

Böylece resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleştirilmesiyle yalnızca 5 gün yıllık izin kullanarak toplam 35 gün tatil yapmak mümkün hale geliyor. Tatil planı yapmak isteyen çalışanlar için 2027 takvimi, izin günlerini önceden belirlemek açısından dikkat çekici bir fırsat sunuyor.