Yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşları için vize şartı, seyahat planlarında belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. 2027 yılında bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği çok sayıda ülke bulunuyor. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika kıtasına kadar uzanan listede hem popüler tatil rotaları hem de daha az bilinen ülkeler yer alıyor.

Vize işlemleriyle uğraşmadan yurt dışına çıkmak isteyenler için farklı kıtalardan pek çok alternatif bulunurken, seyahat edilebilecek ülkelerin sayısı da dikkat çekiyor.

AVRUPA'DA VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER

Avrupa kıtasında vize başvurusu yapmadan seyahat edilebilecek ülkeler arasında özellikle Balkan ülkeleri öne çıkıyor. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya, Türk vatandaşlarının tercih edebileceği rotalar arasında bulunuyor. Listenin Avrupa bölümünde ayrıca Belarus ve Moldova da yer alıyor.

ASYA'DA UZAK DOĞU'DAN ORTA ASYA'YA KADAR PEK ÇOK SEÇENEK

Vizesiz seyahat seçeneklerinin geniş yer tuttuğu kıtalardan biri de Asya. Azerbaycan, Gürcistan, Japonya, Güney Kore, İran ve Katar gibi ülkeler listenin dikkat çeken destinasyonları arasında bulunuyor. Bunların yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Moğolistan da Orta Asya'yı keşfetmek isteyen Türk vatandaşları için alternatif oluşturuyor.

Uzak Doğu'ya seyahat etmek isteyenler ise Tayland, Malezya, Filipinler, Endonezya, Singapur ve Brunei gibi ülkeleri değerlendirebiliyor. Umman da Asya listesindeki diğer ülkeler arasında yer alıyor.

AFRİKA'DA TATİL YAPMAK İSTEYENLER İÇİN ALTERNATİFLER

Afrika kıtasında da bordo pasaportla seyahat edilebilecek farklı ülkeler bulunuyor. Fas ve Tunus, Kuzey Afrika'nın öne çıkan destinasyonları arasında yer alırken Angola, Botsvana ve Güney Afrika da listede kendine yer buluyor.

Esvatini ve Zambiya ise Afrika'da farklı rotalar keşfetmek isteyenlerin değerlendirebileceği diğer ülkeler olarak sıralanıyor.

AMERİKA KITASINDA GENİŞ BİR SEYAHAT LİSTESİ

Kuzey ve Güney Amerika, vizesiz seyahat seçeneklerinin çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Peru, Ekvador, Bolivya, Paraguay, Uruguay ve Venezuela Güney Amerika'daki ülkeler arasında bulunuyor.

Orta Amerika'da ise Panama, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Belize gibi ülkeler öne çıkıyor.

Karayipler'de seyahat etmek isteyenler için de Bahamalar, Barbados, Antigua ve Barbuda, Dominika, Dominik Cumhuriyeti ve Saint Lucia listede yer alıyor.

OKYANUSYA'DA DA VİZESİZ SEYAHAT İMKANI

Uzak mesafeli seyahat planı yapanlar için Okyanusya ve ada ülkeleri de seçenekler arasında bulunuyor. Fiji, Vanuatu, Mikronezya ve Samoa, bordo pasaport sahiplerinin değerlendirebileceği destinasyonlar olarak sıralanıyor.

SEYAHAT ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Vizesiz seyahat hakkı, ülkeye sınırsız süreyle giriş yapılabileceği anlamına gelmiyor. Ülkelerin belirlediği kalış süreleri, pasaport geçerlilik şartları ve giriş koşulları farklılık gösterebiliyor. Ayrıca bazı ülkelerde elektronik seyahat izni, ön kayıt veya zorunlu seyahat sigortası gibi ek şartlar bulunuyor.

Örneğin Gürcistan'a 1 Ocak 2026 itibarıyla seyahat sigortası şartı getirildi. Kazakistan'da ise 1 Temmuz 2027'den itibaren belirli yolcular için elektronik seyahat izni zorunlu hale gelecek. Güney Kore için K-ETA uygulaması, Tayland için de dijital varış kartı gibi işlemlerin kontrol edilmesi gerekiyor.