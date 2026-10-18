2027 bütçesinde devasa açık, trilyonlarca liralık faiz ödemesi öngörülüyor. Vatandaş ise 2027’de de ‘yolunacak kaz’ olacak, vergiler ile beli bükülecek. 2027 yılı bütçesinde toplam gelir hedefi 23 trilyon 408 milyar lira olarak belirlendi. Bunun 19 trilyon 905 milyar lirası vergi gelirlerinden karşılanacak. Katma Değer Vergisi'nden (KDV) 5 trilyon 681 milyar, Gelir Vergisi'nden 5 trilyon 533 milyar, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) 3 trilyon 284 milyar, Kurumlar Vergisi'nden 2 trilyon 223 milyar lira gelir hedefleniyor.

Faiz ödemeleri için ayrılan tutar 3 trilyon 975 milyar lira oldu. Bu rakam, toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 14.6'sına karşılık geliyor. Bütçenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine 21 Ekim Çarşamba günü başlanacak.

3 TRİLYON AÇIK

2027 yılı bütçesinde 27 trilyon 276 milyar lira gider, 23 trilyon 408 milyar lira gelir ve 3 trilyon 868 milyar açık öngörüldü. Bütçede eğitim ve sağlığa 8.3 trilyon lira ayrıldı. Personel giderleri 7 trilyon 117 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 2 trilyon 184 milyar lira, cari transferler 10 trilyon 240 milyar lira, sermaye giderleri 1 trilyon 855 milyar lira, sermaye transferleri 750 milyar lira, borç verme giderleri 613 milyar lira, yedek ödenekler 542 milyar lira olacak.

Savunma harcamalarına ise 2 trilyon 206 milyar, iç güvenlik harcamalarına 1 trilyon 248 milyar lira olmak üzere toplam 3 trilyon 454 milyar lira kaynak ayrıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın silah, mühimmat ve savunma sistemleri alımlarına yönelik ödeneklerinde yüzde 229 artış öngörüldü.

Yoksula bütçenin yüzde 4.9’u ayrıldı

Yoksul vatandaşlar için sosyal yardım ve destek amacıyla1 trilyon 341 milyar lira ayrıldı. Bu miktar bütçenin yüzde 4.9’una denk geliyor. Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primleri için 186 milyar, yaşlılık ve engelli aylıkları için 132 milyar, engellilerin evde bakım desteği için 109 milyar, doğum yardımları için 84 milyar lira ödenek öngörüldü. Elektrik ve doğalgaz desteğinin milli gelire oranı 2021’de yüzde 1.1 iken gelecek yıl yüzde 0.5’e inecek. Öte yandan SGK işveren prim desteği ödemeleri için 351 milyar lira, reel kesim desteği ise 658 milyar lira olacak.