Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla 2027 ehliyet harç ve yenileme ücretleri netleşti.

Yüzde 27,83 olarak açıklanan yeniden değerleme oranına göre; A sınıfı ehliyet harcı 2 bin 862 TL'ye, B sınıfı ehliyet harcı ise 8 bin 634 TL'ye yükseldi. 2 bin 159,20 TL'lik değerli kağıt bedeli ve vakıf payı dahil edildiğinde, ilk defa B sınıfı ehliyet alacakların ödeyeceği toplam tutar 11 bin TL bandını aştı.

2027 ehliyet harcı ve değerli kağıt bedeli tablosu

Sürücü belgesi alırken harç bedelinin yanı sıra değerli kağıt ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı payı da ödenmektedir. Yüzde 27,83'lük artışa göre 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanacak kalemler şu şekildedir:



2027 kayıp veya çalıntı ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Yeni tip sürücü belgesini kaybeden, çaldıran veya yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyen vatandaşlar ehliyet harcı ödemezler. Bu işlemlerde yalnızca 2.159,20 TL değerli kağıt bedeli ve 517 TL vakıf payı olmak üzere toplam 2.676,20 TL ödeme yapılır.

Ehliyet harcı nereye ve nasıl yatırılır?

Sürücü belgesi harç, değerli kağıt ve vakıf payı ödemeleri Nüfus Müdürlüğü randevusundan önce şu kanallardan gerçekleştirilmektedir:

• Dijital Vergi Dairesi: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi portalı (dijital.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile,

• Anlaşmalı Bankalar: Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve diğer anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri veya ATM'leri aracılığıyla,

• PTT ve Vergi Daireleri: PTT şubeleri ile vergi dairesi veznelerinden nakit olarak.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

2026 yılı bitmeden ehliyet harcı yatırırsam 2027'de fark öder miyim?

Hayır, ödemezsiniz. Sürücü kursundan sertifikasını alan adaylar, 31 Aralık 2026 tarihine kadar 2026 tarifesi üzerinden harç ve değerli kağıt bedelini yatırırlarsa, Nüfus Müdürlüğü randevuları 2027 yılına kalsa dahi zam farkı ödemeden ehliyetlerini alabilirler.

Ehliyet harcı, değerli kağıt ve vakıf payı tek seferde mi yatırılır?

Dijital Vergi Dairesi ve anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarındaki "Sürücü Belgesi Ödemeleri" menüsünden T.C. kimlik numaranızla sorgulama yaptığınızda sistem üç kalemi (harç + değerli kağıt + vakıf payı) otomatik olarak hesaplar ve tek işlemde tahsil eder.