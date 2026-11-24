Yeni yılda mobil cihaz kullanıcılarını ve yeni hat sahipleri olacak vatandaşları ilgilendiren vergi ve harç tutarlarındaki artış beklentisi netleşmeye başladı.

2027 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemeyle birlikte hem yurt dışından getirilen telefonların kayıt maliyetlerinde hem de ilk abonelik tesisinde alınan vergilerde yükseliş yaşanacak.

KAYIT ÜCRETİ 70 BİN LİRA SINIRINA YAKLAŞIYOR

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının Türkiye'deki mobil şebekelerde kullanılabilmesi için zorunlu tutulan IMEI kayıt ücretinde yüzde 27,83 oranında artış bekleniyor.

Mevcut durumda 54 bin 258 lira olarak uygulanan harç tutarının, yaklaşık 15 bin 100 liralık yükselişle 69 bin 358 liraya ulaşacağı öngörülüyor. Söz konusu artışın uygulanması durumunda, yurt dışından telefon getirmenin kayıt maliyeti 70 bin lira sınırına yaklaşmış olacak.

YENİ HAT AÇILIŞLARINDA ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTIŞI

2027 yılında cep telefonu kullanıcılarını etkileyecek bir diğer kalem ise özel iletişim vergisi olacak. Yeni telefon hattı açılışlarında ilk abonelik tesisi sırasında tahsil edilen 700 liralık özel iletişim vergisinin, yeni dönemde 894,81 liraya yükselmesi bekleniyor.

IMEI NEDİR VE NASIL SORGULANIR?

Açılımı "International Mobile Equipment Identity" (Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği) olan IMEI, her cep telefonuna tanımlanan 15 haneli benzersiz bir kimlik numarasıdır. Cihazların mobil şebekeler tarafından tanınmasını sağlayan bu numara, aynı zamanda kayıp veya çalıntı cihazların tespit edilmesinde de kullanılıyor.

Yurt dışından temin edilen cep telefonlarının Türkiye'deki yasal kayıtsız kullanım süresinin dolmasının ardından iletişime kapanmaması için IMEI kaydının yaptırılması ve ilgili harcın ödenmesi gerekiyor. Kullanıcılar, cihazlarının arama ekranına *#06# kodunu tuşlayarak telefonlarına ait IMEI numarasını kolaylıkla öğrenebiliyor.