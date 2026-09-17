İstanbul'un 2-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası organizasyonunun tanıtım toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Süper Kupa maçlarının oynanacağı statlara ev sahipliği yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de toplantıyı salonda takip etti.

'İSTANBUL MERKEZ OLMA YOLUNDA'

Toplantıda konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'un uluslararası spor organizasyonlarının merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizdi.

Türkiye'nin pek çok uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Hacıosmanoğlu, "UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalleri başta olmak üzere, birçok büyük organizasyonu başarıyla tamamladık. Son olarak mayıs ayında UEFA Avrupa Ligi finali kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen sporseverleri İstanbul'da ağırladık. Şimdi ise tüm deneyimimizi 2027 İspanya Süper Kupası için ortaya koyacağız. Beş yıldır Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmalarının ilki 2 Şubat'ta Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, ikinci yarı final 3 Şubat'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak. Final karşılaşmasına ise 6 Şubat'ta Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad gibi dünya futbolunun önde gelen kulüplerini İstanbul'da ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

BİRBİRİMİZİ SEVDİĞİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİK

Toplantıda konuşan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, sözlerine teşekkür ederek başladı.

Bir anlaşmanın ötesine geçen bir gün yaşadıklarının altını çizen Rafael Louzan, "İspanya ile Türkiye için büyük bir buluşma. Burada birbirimize saygı duyduğumuzu, birbirimizi çok sevdiğimizi göstermek adına bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin birbirine yakınlık anlamında inanılmaz bir dönemden geçtiğini vurgulayan Louzan "İki büyük ülkenin ilişkileri açısından özel günler yaşıyoruz. Buradaki bağ, şirketlerin de birlikte çalışmasıyla güçleniyor. Başkanımızla daha önce konuşmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştük. Bu aynı zamanda önemli bir turizm fırsatı. Türk Hava Yolları gibi şirketler sayesinde günlük uçuşlar mevcut. İspanya futbolu yeni taraftarlarla buluşacak. Bu müsabakanın 100 milyondan fazla insana ulaşacağını düşünüyoruz. İspanyol futbolu dünyadaki en önemli referanslardan birisi. Türkiye'deki futbola hayran olduğumuzu da söylememiz gerekiyor. Türkiye'de yetişen çok önemli futbolcular İspanya'da oynadı, oynuyor. 4 önemli takım karşı karşıya gelecek. Bu da en güzel gecelerden birisi olarak tarihimize geçecek. İnanılmaz 3 statta 3 maç oynanacak. 150 binden fazla taraftar maçı yerinde izleyebilecek. Çok büyük müsabakalara hazırlıklı bir şehirden bahsediyoruz. Futbola çok özel yaklaşan bir yer İstanbul. 2027 yılında İstanbul'da başka final de oynanacak, UEFA Konferans Ligi finali de burada oynanacak." diye konuştu.

FUTBOL KÜLTÜRLERİ BİRLEŞTİRİR

İstanbul'un dünya futbolunda ayrıcalık sahibi bir şehir olduğunun altını çizen Louzan, "Dünya futbolunda çok ayrıcalığa sahip bir şehirden bahsediyoruz. İki ülkeyi futbol aracılığıyla daha da yakınlaştıracağız. Umarım sadece bu müsabakayla sınırlı kalmaz ve çok daha büyük iş birliklerimiz olur. Futbol kültürleri birleştirir, ülkeleri yaklaştırır. 2027 yılının şubat ayında İspanya Süper Kupası yeni evinde oynanacak." değerlendirmesinde bulundu.

MAÇ PROGRAMI NETLEŞTİ

2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Süper Kupa organizasyonuna Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad katılacak. Yarı finalde Real Madrid-Real Sociedad ve Barcelona-Atletico Madrid finale yükselebilmek için mücadele edecek. Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki yarı final maçı 2 Şubat'ta Chobani Stadı'nda, Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki yarı final mücadelesi ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Kupa, 6 Şubat'ta RAMS Park'ta yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.