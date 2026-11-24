Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan ve Resmî Gazete'de yayımlanan yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla 2027 kimlik kartı çıkarma ve yenileme ücretleri netleşti.

Herhangi bir indirim düzenlemesi yapılmaması halinde 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeye göre; kimlik kartı değiştirme bedeli 281,20 TL'ye, kayıp nedeniyle yeni kimlik kartı çıkarma bedeli ise 562,50 TL'ye yükseldi.

2027 T.C. Kimlik Kartı Ücretleri Tablosu

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının uygulanmasıyla birlikte 2027 yılında Nüfus Müdürlüklerinde yapılacak kimlik işlemlerinde geçerli olacak değerli kağıt bedelleri şu şekildedir:

(Not: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vergi Usul Kanunu kapsamındaki yetkisini kullanarak yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar düşürme veya artırma hakkı bulunmaktadır. Yeni bir karar yayımlanmazsa rakamlar 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecektir.)

Evlilik sonrası kimlik değiştirme ücreti 2027 ne kadar?

Evlilik nedeniyle soyadı değişikliği yapacak vatandaşlar, kimlik kartı yenileme tarifesine tabidir. Buna göre 2027 yılında evlilik sonrası kimlik yenileme işlemi için 281,20 TL değerli kağıt bedeli ödenecektir. (Not: Evlilik cüzdanı bedeli ayrı olarak tahsil edilmektedir.)

Kimlik yenileme ücreti nereye ve nasıl yatırılır?

Kimlik kartı değerli kağıt bedeli ödemeleri Nüfus Müdürlüğü randevusundan önce şu kanallardan yapılabilmektedir:

• Dijital Vergi Dairesi: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi portalı (dijital.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile,

• Anlaşmalı Bankalar: Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve diğer anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla,

• PTT ve Vergi Daireleri: PTT şubeleri ile vergi dairesi veznelerinden nakit olarak.

Ödeme yapıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün ALO 199 hattından veya randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Kayıp kimlik ücreti neden iki katı olarak ödeniyor?

Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda, standart yenileme (değiştirme) bedelinin iki katı tutarında değerli kağıt bedeli tahsil edilmektedir. Bu nedenle 2027 yılında standart yenileme 281,20 TL iken, kayıp kimlik bedeli 562,50 TL olarak uygulanacaktır.

Eski nüfus cüzdanını yeni kimlikle değiştirmek zorunlu mu?

Eski tip nüfus cüzdanları resmi kurumlarda ve bankacılık işlemlerinde kimlik doğrulama güvenliği nedeniyle geçerliliğini yitirmeye başladığından en kısa sürede çipli T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2026'ya kadar başvuru yapanlar 220 TL olan 2026 tarifesinden yararlanabilirler.