2027 yılı emekli zammı için geri sayım sürerken milyonlarca emekliyi heyecanlandıran bir iddia gündeme geldi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Meclis kulislerinde 10 bin TL ile 15 bin TL arasında seyyanen zam taleplerinin konuşulduğunu açıkladı.

EMEKLİYE 10 BİN İLE 15 BİN TL ARASINDA SEYYANEN ZAM TALEBİ

Emekli maaşlarına yalnızca enflasyon farkı üzerinden artış yapılmasının yeterli görülmediğini belirten Karakaş, Meclis'te ilave iyileştirme yapılması için girişimlerin sürdüğünü ifade etti.

Milletvekillerinin emeklilerin gelirlerini artıracak ek bir düzenleme yapılması konusunda taleplerini dile getirdiğini aktaran Karakaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu yakın dönemde Meclis'teki benim bizzat edindiğim kulis bilgilerinden milletvekilleri bazında bunun daha yüksek olması yönünde ve özellikle seyyanen zam boyutunda 10 bin TL ile 15 bin TL arasında bir seyyanen zam verilmesi yönünde çok büyük bir baskı olduğunu söyleyebiliriz."

YÜZDE 5 REFAH PAYI SEÇENEĞİ DE GÜNDEMDE

Seyyanen zam beklentisinin yanı sıra refah payı seçeneğinin de değerlendirildiğini belirten Karakaş, yapılacak düzenlemenin bütçeye etkisinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Bütün emeklilere ilave artış yapılması yönünde ısrarcı bir yaklaşım bulunduğunu söyleyen Karakaş, yüzde 5 civarında refah payının mali açıdan daha makul bir seçenek olabileceğini dile getirdi.

Karakaş, değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

"Milletvekilleri bütün emeklilere ilave artış yapılması için ısrarcı. 15 bin gibi bir rakam verilmesi bütün emeklileri biraz rahatlatır. Maliye boyutuyla baktığımız zaman bunun hesap kitabı var. Enflasyona yansımaması için refah payı olarak yüzde 5 civarı gibi bir rakam daha makul görünüyor."

30 BİN TL EMEKLİ MAAŞI 48 BİN TL'YE YÜKSELEBİLİR

Ocak 2027 döneminde emekli maaşlarına yapılacak güncellemeye ilişkin tahminini de paylaşan Karakaş, artış oranının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olabileceğini belirtti.

Olası zam senaryolarını mevcut maaş üzerinden örneklendiren Karakaş'ın hesabına göre, bugün 30 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı yüzde 10'luk artışla 33 bin TL'ye çıkabilecek.

Bu tutara 10 bin TL seyyanen zam eklenmesi halinde aylık ödeme 43 bin TL'ye, 15 bin TL ek zam yapılması durumunda ise 48 bin TL'ye ulaşabilecek.

Karakaş, örnek hesaplamasını şu sözlerle anlattı:

"Örneğin maaşı 30 bin lira olan ne olacak? Yıl sonu güncellemesi benim ortalama tahminim yüzde 10 civarı. 33 bin olur. 15 bin verildiği zaman 48 bin olur. 10 bin verildiği zaman 43 bin olur"

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 30 ZAM TAHMİNİ

Karakaş, 2027 yılı asgari ücretine ilişkin beklentisini de paylaştı. Asgari ücrete en az yüzde 30 oranında zam yapılabileceğini öngören Karakaş, mevcut 28 bin 75 TL'lik ücretin bu oranda artışla yaklaşık 36 bin 500 TL'ye yükselebileceğini ifade etti.

Emekli maaşları için gündeme gelen seyyanen zam ve refah payı seçenekleri ise milyonlarca kişinin ocak ayında yapılacak düzenlemeye ilişkin beklentisini artırdı. Ancak 10 bin TL ile 15 bin TL arasındaki seyyanen zam talepleri ve yüzde 5 refah payı seçeneği henüz kesinleşmiş bir karar değil.