2027 yılı için yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hesabında, 1-3 yaşındaki otomobillerin yıllık vergisi 7 bin 350 TL'den başlayıp 350 bin 785 TL'ye kadar yükseliyor. Hesaplanan tutarlar, aracın motor silindir hacmine ve taşıt değerine göre değişiyor.

TÜİK'in ekim ayı üretici enflasyonu verileriyle kesinleşen yeniden değerleme oranını esas alan hesaplamayı Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil yaptı. Bu tutarlar mevcut oran üzerinden hesaplanırken, Cumhurbaşkanının oranı yüzde 50 artırma veya yüzde 50'ye kadar indirme yetkisi bulunuyor. 2027 için böyle bir değişiklik beklenmediği belirtiliyor.

1.6 LİTRELİK OTOMOBİLLERDE ÜÇ FARKLI TUTAR

Sıfır kilometre veya 1-3 yaş aralığındaki, 1.0-1.2 litre motor hacmine sahip otomobiller için yıllık MTV 7 bin 350 TL ile 8 bin 823 TL arasında hesaplandı. Motor hacmi 1.3-1.6 litre aralığında olan otomobillerde ise tutar 12 bin 803 TL ile 15 bin 375 TL arasında değişiyor.

1-3 yaşındaki 1.6 litrelik otomobillerde taşıt değerine göre hesaplanan yıllık tutarlar şöyle:

Taşıt değeri 309 bin 100 TL'yi aşmayanlar: 12 bin 803 TL.

Taşıt değeri 309 bin 100 TL'nin üzerinde olup 541 bin 500 TL'yi aşmayanlar: 14 bin 91 TL.

Taşıt değeri 541 bin 500 TL'nin üzerinde olanlar: 15 bin 375 TL.

2 LİTRELİK OTOMOBİLDE 42 BİN 790 TL

Motor hacmi 1.8-2.0 litre arasında bulunan 1-3 yaşındaki otomobillerin yıllık MTV'si, taşıt değerine göre 39 bin 217 TL ile 42 bin 790 TL arasında hesaplandı.

Aynı yaş grubunda motor hacmi 2.0-2.5 litre arasında olan otomobillerde ise yıllık tutar 58 bin 836 TL ile 64 bin 192 TL arasında değişiyor.

EN YÜKSEK HESAP 350 BİN 785 TL

Hesaplamadaki en yüksek tutar, motor hacmi 4001 cc ve üzerinde, taşıt değeri de 3 milyon 683 bin 200 TL'yi aşan 1-3 yaşındaki otomobiller için çıktı. Bu grupta 2026'da 274 bin 415 TL olan yıllık MTV, yüzde 27,83 artış hesabıyla 2027'de 350 bin 785 TL'ye yükseliyor.

Aynı motor hacmi ve yaş grubunda, taşıt değeri 3 milyon 683 bin 200 TL'yi aşmayan otomobiller için hesaplanan yıllık MTV ise 321 bin 561 TL.

MTV, yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için iki taksitte ödenebiliyor. Araç sahipleri yıllık tutarı ikiye bölerek ödeme yapabilecek.