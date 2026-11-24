Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili mevzuat uyarınca Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yurt içi üretici fiyat endeksinde ekim ayı itibarıyla meydana gelen ortalama fiyat artış oranı baz alınarak belirlenen yeniden değerleme oranı, 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu oranın 2026 yılına ait son geçici vergi döneminde de uygulanacağı bildirildi.

CUMHURBAŞKANININ ORANI DEĞİŞTİRME YETKİSİ BULUNUYOR

Belirlenen yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı kapsamında 2027 yılında uygulanacak yeni MTV rakamları ortaya çıktı. Bununla birlikte mevzuat gereği Cumhurbaşkanının bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunuyor.

2018 SONRASI TESCİL EDİLEN OTOMOBİLLERİN 2027 MTV TUTARLARI

1 Ocak 2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri araçlar için motor silindir hacmi ve taşıt değerine göre hesaplanan mevcut ve 2027 yılı yeni MTV tutarları şu şekilde sıralanıyor:

Motor Silindir Hacmi: 1300 cm³ ve aşağısı

Taşıt Değeri 259.900 TL'yi aşmayanlar (Satır No: 1): 1-3 yaş için mevcut 4.834 TL'den 6.179 TL'ye, 4-6 yaş için 3.372 TL'den 4.310 TL'ye, 7-11 yaş için 1.882 TL'den 2.406 TL'ye, 12-15 yaş için 1.420 TL'den 1.815 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 499 TL'den 637,87 TL'ye yükseldi.

Taşıt Değeri 259.900 TL'yi aşıp 455.300 TL'yi aşmayanlar (Satır No: 2): 1-3 yaş için mevcut 5.313 TL'den 6.792 TL'ye, 4-6 yaş için 3.707 TL'den 4.739 TL'ye, 7-11 yaş için 2.068 TL'den 2.644 TL'ye, 12-15 yaş için 1.565 TL'den 2.001 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 551 TL'den 704,34 TL'ye yükseldi.

Taşıt Değeri 455.300 TL'yi aşanlar (Satır No: 3): 1-3 yaş için mevcut 5.803 TL'den 7.418 TL'ye, 4-6 yaş için 4.042 TL'den 5.167 TL'ye, 7-11 yaş için 2.264 TL'den 2.894 TL'ye, 12-15 yaş için 1.709 TL'den 2.185 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 594 TL'den 759,31 TL'ye yükseldi.

Motor Silindir Hacmi: 1301 - 1600 cm³'e kadar

Taşıt Değeri 259.900 TL'yi aşmayanlar (Satır No: 4): 1-3 yaş için mevcut 8.421 TL'den 10.765 TL'ye, 4-6 yaş için 6.314 TL'den 8.071 TL'ye, 7-11 yaş için 3.661 TL'den 4.680 TL'ye, 12-15 yaş için 2.587 TL'den 3.307 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 993 TL'den 1.269,35 TL'ye yükseldi.

Taşıt Değeri 259.900 TL'yi aşıp 455.300 TL'yi aşmayanlar (Satır No: 5): 1-3 yaş için mevcut 9.267 TL'den 11.846 TL'ye, 4-6 yaş için 6.948 TL'den 8.882 TL'ye, 7-11 yaş için 4.031 TL'den 5.153 TL'ye, 12-15 yaş için 2.838 TL'den 3.628 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 1.085 TL'den 1.386,96 TL'ye yükseldi.

Taşıt Değeri 455.300 TL'yi aşanlar (Satır No: 6): 1-3 yaş için mevcut 10.112 TL'den 12.926 TL'ye, 4-6 yaş için 7.577 TL'den 9.686 TL'ye, 7-11 yaş için 4.389 TL'den 5.610 TL'ye, 12-15 yaş için 3.098 TL'den 3.960 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 1.184 TL'den 1.513,51 TL'ye yükseldi.

Motor Silindir Hacmi: 1601 - 1800 cm³'e kadar

Taşıt Değeri 651.700 TL'yi aşmayanlar (Satır No: 7): 1-3 yaş için mevcut 16.370 TL'den 20.926 TL'ye, 4-6 yaş için 12.801 TL'den 16.364 TL'ye, 7-11 yaş için 7.523 TL'den 9.617 TL'ye, 12-15 yaş için 4.589 TL'den 5.866 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 1.777 TL'den 2.271,54 TL'ye yükseldi.

Taşıt Değeri 651.700 TL'yi aşanlar (Satır No: 8): 1-3 yaş için mevcut 17.866 TL'den 22.838 TL'ye, 4-6 yaş için 13.956 TL'den 17.840 TL'ye, 7-11 yaş için 8.218 TL'den 10.505 TL'ye, 12-15 yaş için 5.014 TL'den 6.409 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 1.940 TL'den 2.479,90 TL'ye yükseldi.

Motor Silindir Hacmi: 1801 - 2000 cm³'e kadar

Taşıt Değeri 651.700 TL'yi aşmayanlar (Satır No: 9): 1-3 yaş için mevcut 25.792 TL'den 32.970 TL'ye, 4-6 yaş için 19.862 TL'den 25.390 TL'ye, 7-11 yaş için 11.674 TL'den 14.923 TL'ye, 12-15 yaş için 6.948 TL'den 8.882 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 2.731 TL'den 3.491,04 TL'ye yükseldi.

Taşıt Değeri 651.700 TL'yi aşanlar (Satır No: 10): 1-3 yaş için mevcut 28.142 TL'den 35.974 TL'ye, 4-6 yaş için 21.677 TL'den 27.710 TL'ye, 7-11 yaş için 12.734 TL'den 16.278 TL'ye, 12-15 yaş için 7.577 TL'den 9.686 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 2.982 TL'den 3.811,89 TL'ye yükseldi.

Motor Silindir Hacmi: 2001 - 2500 cm³'e kadar

Taşıt Değeri 813.900 TL'yi aşmayanlar (Satır No: 11): 1-3 yaş için mevcut 38.695 TL'den 49.464 TL'ye, 4-6 yaş için 28.090 TL'den 35.907 TL'ye, 7-11 yaş için 17.549 TL'den 22.433 TL'ye, 12-15 yaş için 10.480 TL'den 13.397 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 4.145 TL'den 5.298,55 TL'ye yükseldi.

Taşıt Değeri 813.900 TL'yi aşanlar (Satır No: 12): 1-3 yaş için mevcut 42.217 TL'den 53.966 TL'ye, 4-6 yaş için 30.642 TL'den 39.170 TL'ye, 7-11 yaş için 19.141 TL'den 24.468 TL'ye, 12-15 yaş için 11.439 TL'den 14.622 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 4.522 TL'den 5.780,47 TL'ye yükseldi.

Motor Silindir Hacmi: 2501 - 3000 cm³'e kadar

Taşıt Değeri 1.628.900 TL'yi aşmayanlar (Satır No: 13): 1-3 yaş için mevcut 53.952 TL'den 68.967 TL'ye, 4-6 yaş için 46.942 TL'den 60.006 TL'ye, 7-11 yaş için 29.322 TL'den 37.482 TL'ye, 12-15 yaş için 15.770 TL'den 20.159 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 5.780 TL'den 7.388,57 TL'ye yükseldi.

Taşıt Değeri 1.628.900 TL'yi aşanlar (Satır No: 14): 1-3 yaş için mevcut 58.864 TL'den 75.246 TL'ye, 4-6 yaş için 51.203 TL'den 65.453 TL'ye, 7-11 yaş için 31.991 TL'den 40.894 TL'ye, 12-15 yaş için 17.206 TL'den 21.994 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 6.308 TL'den 8.063,52 TL'ye yükseldi.

Motor Silindir Hacmi: 3001 - 3500 cm³'e kadar

Taşıt Değeri 1.628.900 TL'yi aşmayanlar (Satır No: 15): 1-3 yaş için mevcut 82.173 TL'den 105.042 TL'ye, 4-6 yaş için 73.942 TL'den 94.520 TL'ye, 7-11 yaş için 44.537 TL'den 56.932 TL'ye, 12-15 yaş için 22.231 TL'den 28.418 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 8.142 TL'den 10.407,92 TL'ye yükseldi.

Taşıt Değeri 1.628.900 TL'yi aşanlar (Satır No: 16): 1-3 yaş için mevcut 89.652 TL'den 114.602 TL'ye, 4-6 yaş için 80.656 TL'den 103.103 TL'ye, 7-11 yaş için 48.585 TL'den 62.106 TL'ye, 12-15 yaş için 24.245 TL'den 30.992 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 8.893 TL'den 11.367,92 TL'ye yükseldi.

Motor Silindir Hacmi: 3501 - 4000 cm³'e kadar

Taşıt Değeri 2.607.700 TL'yi aşmayanlar (Satır No: 17): 1-3 yaş için mevcut 129.201 TL'den 165.158 TL'ye, 4-6 yaş için 111.570 TL'den 142.620 TL'ye, 7-11 yaş için 65.702 TL'den 83.987 TL'ye, 12-15 yaş için 29.322 TL'den 37.482 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 11.674 TL'den 14.922,87 TL'ye yükseldi.

Taşıt Değeri 2.607.700 TL'yi aşanlar (Satır No: 18): 1-3 yaş için mevcut 140.960 TL'den 180.189 TL'ye, 4-6 yaş için 121.707 TL'den 155.578 TL'ye, 7-11 yaş için 71.687 TL'den 91.637 TL'ye, 12-15 yaş için 31.991 TL'den 40.894 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 12.734 TL'den 16.277,87 TL'ye yükseldi.

Motor Silindir Hacmi: 4001 cm³ ve yukarısı

Taşıt Değeri 3.096.500 TL'yi aşmayanlar (Satır No: 19): 1-3 yaş için mevcut 211.479 TL'den 270.334 TL'ye, 4-6 yaş için 158.577 TL'den 202.709 TL'ye, 7-11 yaş için 93.917 TL'den 120.054 TL'ye, 12-15 yaş için 42.208 TL'den 53.954 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 16.370 TL'den 20.925,77 TL'ye yükseldi.

Taşıt Değeri 3.096.500 TL'yi aşanlar (Satır No: 20): 1-3 yaş için mevcut 230.698 TL'den 294.901 TL'ye, 4-6 yaş için 172.998 TL'den 221.143 TL'ye, 7-11 yaş için 102.458 TL'den 130.972 TL'ye, 12-15 yaş için 46.044 TL'den 58.858 TL'ye, 16 ve yukarı yaş için 17.866 TL'den 22.838,11 TL'ye yükseldi.

2017 VE ÖNCESİ TESCİL EDİLEN OTOMOBİLLERİN 2027 MTV TUTARLARI

31 Aralık 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri araçlar için motor silindir hacmine göre belirlenen vergi tutarları şöyle:

1300 cm³ ve aşağısı: 1-3 yaş mevcut 4.834 TL, yeni 6.179 TL; 4-6 yaş mevcut 3.372 TL, yeni 4.310 TL; 7-11 yaş mevcut 1.882 TL, yeni 2.406 TL; 12-15 yaş mevcut 1.420 TL, yeni 1.815 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 499 TL, yeni 637,9 TL.

1301 - 1600 cm³'e kadar: 1-3 yaş mevcut 8.421 TL, yeni 10.765 TL; 4-6 yaş mevcut 6.314 TL, yeni 8.071 TL; 7-11 yaş mevcut 3.661 TL, yeni 4.680 TL; 12-15 yaş mevcut 2.587 TL, yeni 3.307 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 993 TL, yeni 1.269,4 TL.

1601 - 1800 cm³'e kadar: 1-3 yaş mevcut 14.885 TL, yeni 19.027 TL; 4-6 yaş mevcut 11.626 TL, yeni 14.862 TL; 7-11 yaş mevcut 6.848 TL, yeni 8.754 TL; 12-15 yaş mevcut 4.168 TL, yeni 5.328 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 1.612 TL, yeni 2.060,6 TL.

1801 - 2000 cm³'e kadar: 1-3 yaş mevcut 23.454 TL, yeni 29.981 TL; 4-6 yaş mevcut 18.057 TL, yeni 23.082 TL; 7-11 yaş mevcut 10.613 TL, yeni 13.567 TL; 12-15 yaş mevcut 6.314 TL, yeni 8.071 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 2.487 TL, yeni 3.179,1 TL.

2001 - 2500 cm³'e kadar: 1-3 yaş mevcut 35.175 TL, yeni 44.964 TL; 4-6 yaş mevcut 25.534 TL, yeni 32.640 TL; 7-11 yaş mevcut 15.954 TL, yeni 20.394 TL; 12-15 yaş mevcut 9.528 TL, yeni 12.180 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 3.766 TL, yeni 4.814,1 TL.

2501 - 3000 cm³'e kadar: 1-3 yaş mevcut 49.052 TL, yeni 62.703 TL; 4-6 yaş mevcut 42.669 TL, yeni 54.544 TL; 7-11 yaş mevcut 26.654 TL, yeni 34.072 TL; 12-15 yaş mevcut 14.329 TL, yeni 18.317 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 5.259 TL, yeni 6.722,6 TL.

3001 - 3500 cm³'e kadar: 1-3 yaş mevcut 74.703 TL, yeni 95.493 TL; 4-6 yaş mevcut 67.218 TL, yeni 85.925 TL; 7-11 yaş mevcut 40.486 TL, yeni 51.753 TL; 12-15 yaş mevcut 20.203 TL, yeni 25.825 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 7.409 TL, yeni 9.470,9 TL.

3501 - 4000 cm³'e kadar: 1-3 yaş mevcut 117.462 TL, yeni 150.152 TL; 4-6 yaş mevcut 101.427 TL, yeni 129.654 TL; 7-11 yaş mevcut 59.730 TL, yeni 76.353 TL; 12-15 yaş mevcut 26.654 TL, yeni 34.072 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 10.613 TL, yeni 13.566,6 TL.

4001 cm³ ve yukarısı: 1-3 yaş mevcut 192.250 TL, yeni 245.753 TL; 4-6 yaş mevcut 144.166 TL, yeni 184.287 TL; 7-11 yaş mevcut 85.377 TL, yeni 109.137 TL; 12-15 yaş mevcut 38.363 TL, yeni 49.039 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 14.885 TL, yeni 19.027,5 TL.

MOTOSİKLETLERİN 2027 YILI MTV TUTARLARI

Motosiklet sahipleri için silindir hacmi ve yaş aralıklarına göre uygulanacak mevcut ve yeni tutarlar aşağıda yer alıyor:

100 - 250 cm³'e kadar: 1-3 yaş mevcut 899 TL, yeni 1.149,19 TL; 4-6 yaş mevcut 672 TL, yeni 859,02 TL; 7-11 yaş mevcut 496 TL, yeni 634,037 TL; 12-15 yaş mevcut 305 TL, yeni 389,9 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 115 TL, yeni 147,00 TL.

251 - 650 cm³'e kadar: 1-3 yaş mevcut 1.862 TL, yeni 2.380,19 TL; 4-6 yaş mevcut 1.409 TL, yeni 1.801,12 TL; 7-11 yaş mevcut 899 TL, yeni 1.149,19 TL; 12-15 yaş mevcut 496 TL, yeni 634,0 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 305 TL, yeni 389,88 TL.

651 - 1200 cm³'e kadar: 1-3 yaş mevcut 4.808 TL, yeni 6.146,07 TL; 4-6 yaş mevcut 2.857 TL, yeni 3.652,1 TL; 7-11 yaş mevcut 1.409 TL, yeni 1.801,12 TL; 12-15 yaş mevcut 899 TL, yeni 1.149,2 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 496 TL, yeni 634,04 TL.

1201 cm³ ve yukarısı: 1-3 yaş mevcut 11.666 TL, yeni 14.912,6 TL; 4-6 yaş mevcut 7.707 TL, yeni 9.851,86 TL; 7-11 yaş mevcut 4.808 TL, yeni 6.146,07 TL; 12-15 yaş mevcut 3.817 TL, yeni 4.879,3 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 1.862 TL, yeni 2.380,19 TL.

MİNİBÜS, PANEL VAN, OTOBÜS VE KAMYONLARIN 2027 MTV TUTARLARI

Ticari araçlar ve diğer motorlu taşıt grupları için 2027 yılında geçerli olacak tutarlar araç türü, oturma kapasitesi ve azami toplam ağırlığa göre şöyle belirlendi:

Minibüs

1-6 yaş: Mevcut 5.780 TL, 2027 Yeni 7.389 TL

7-15 yaş: Mevcut 3.817 TL, 2027 Yeni 4.879 TL

16 ve yukarı yaş: Mevcut 1.862 TL, 2027 Yeni 2.380 TL

Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı: 1-6 yaş mevcut 7.707 TL, yeni 9.852 TL; 7-15 yaş mevcut 4.808 TL, yeni 6.146 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 2.857 TL, yeni 3.652 TL.

1901 cm³ ve yukarısı: 1-6 yaş mevcut 11.666 TL, yeni 14.913 TL; 7-15 yaş mevcut 7.707 TL, yeni 9.852 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 4.808 TL, yeni 6.146 TL.

Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar: 1-6 yaş mevcut 14.603 TL, yeni 18.667 TL; 7-15 yaş mevcut 8.720 TL, yeni 11.147 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 3.817 TL, yeni 4.879 TL.

26-35 kişiye kadar: 1-6 yaş mevcut 17.513 TL, yeni 22.387 TL; 7-15 yaş mevcut 14.603 TL, yeni 18.667 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 5.780 TL, yeni 7.389 TL.

36-45 kişiye kadar: 1-6 yaş mevcut 19.489 TL, yeni 24.913 TL; 7-15 yaş mevcut 16.530 TL, yeni 21.130 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 7.707 TL, yeni 9.852 TL.

46 kişi ve yukarısı: 1-6 yaş mevcut 23.381 TL, yeni 29.888 TL; 7-15 yaş mevcut 19.489 TL, yeni 24.913 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 11.666 TL, yeni 14.913 TL.

Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg'a kadar: 1-6 yaş mevcut 5.182 TL, yeni 6.624 TL; 7-15 yaş mevcut 3.442 TL, yeni 4.400 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 1.685 TL, yeni 2.154 TL.

1.501 - 3.500 kg'a kadar: 1-6 yaş mevcut 10.499 TL, yeni 13.421 TL; 7-15 yaş mevcut 6.082 TL, yeni 7.775 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 3.442 TL, yeni 4.400 TL.

3.501 - 5.000 kg'a kadar: 1-6 yaş mevcut 15.774 TL, yeni 20.164 TL; 7-15 yaş mevcut 13.129 TL, yeni 16.783 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 5.182 TL, yeni 6.624 TL.

5.001 - 10.000 kg'a kadar: 1-6 yaş mevcut 17.513 TL, yeni 22.387 TL; 7-15 yaş mevcut 14.872 TL, yeni 19.011 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 6.971 TL, yeni 8.911 TL.

10.001 - 20.000 kg'a kadar: 1-6 yaş mevcut 21.048 TL, yeni 26.906 TL; 7-15 yaş mevcut 17.513 TL, yeni 22.387 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 10.499 TL, yeni 13.421 TL.

20.001 kg ve yukarısı: 1-6 yaş mevcut 26.327 TL, yeni 33.654 TL; 7-15 yaş mevcut 21.048 TL, yeni 26.906 TL; 16 ve yukarı yaş mevcut 12.231 TL, yeni 15.635 TL.