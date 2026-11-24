Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla 2027 pasaport harç ücretleri belli oldu.

Yüzde 27,83 olarak açıklanan yeniden değerleme oranına göre; 6 aylık pasaport harcı 3 bin 586 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 5 bin 245 TL'ye, 10 yıllık pasaport harcı ise 17 bin 142 TL'ye yükseldi. Defter bedeli dahil edildiğinde 10 yıllık pasaportun toplam maliyeti 18 bin 869 TL'ye ulaştı.

2027 Pasaport Harç ve Defter Bedeli Tablosu

Yeniden değerleme oranının (%27,83) mevcut 2026 tarifesine uygulanmasıyla birlikte 2027 yılında geçerli olacak umuma mahsus (bordo) pasaport harçları ve 1.727 TL'ye yükselen defter bedeli dahil toplam tutarlar şu şekildedir:



(Not: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vergi Usul Kanunu kapsamındaki yetkisini kullanarak oranı artırma veya azaltma hakkı bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl yüzde 25,49 olarak açıklanan oran, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95'e düşürülmüştü.)

2027 Öğrenci Pasaportu Ücreti Ne Kadar?

25 yaşını doldurmamış ve aktif öğrenci kaydı bulunan vatandaşlar pasaport harcından muaf tutulmaktadır. Öğrenciler yalnızca pasaport defter bedelini ödeyerek pasaport çıkarabilmektedir. Buna göre 2027 yılında öğrenci pasaportu ücreti 1.727 TL olarak uygulanacaktır.

2027 Yeşil Pasaport (Hususi) Ücreti Ne Kadar?

Hususi (yeşil) ve hizmet (gri) pasaportu almaya hak kazanan kamu görevlileri ve hak sahipleri de harç bedelinden muaftır. Yeşil pasaport yenileme veya ilk başvuru işlemlerinde sadece 1.727 TL tutarındaki defter bedeli ödenmektedir.

Pasaport Harcı Nereye ve Nasıl Yatırılır?

Pasaport harç ve defter bedeli ödemeleri Nüfus Müdürlüğü randevusundan önce tek seferde veya ayrı ayrı şu kanallardan yapılabilmektedir:

• Dijital Vergi Dairesi: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi portalı (dijital.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile,

• Anlaşmalı Bankalar: Mobil bankacılık uygulamaları, internet şubeleri veya banka vezneleri aracılığıyla,

• PTT ve Vergi Daireleri: PTT şubeleri ve vergi dairesi müdürlüklerinden nakit olarak.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

2026 yılı bitmeden harç yatırırsam 2027'de fark öder miyim?

Hayır, ödemezsiniz. Pasaport harç ve defter bedelini 31 Aralık 2026 tarihine kadar eski tarifeden yatırıp makbuzunu kesen vatandaşlar, Nüfus Müdürlüğü randevuları 2027 yılına sarksa dahi herhangi bir zam farkı ödemeden işlemlerini tamamlayabilirler.

Pasaport ücretinde Cumhurbaşkanı indirimi olacak mı?

Yeniden değerleme oranı yasal hesaplama gereği yüzde 27,83 olarak Resmî Gazete'de ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanı'nın yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisi bulunmakta olup, olası bir indirim kararı Resmî Gazete'de yayımlandığı takdirde tablolar yeniden güncellenecektir.