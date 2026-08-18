NOAA'nın son tahminlerine göre El Nino koşulları hızla yoğunlaşmaya devam ediyor. Sonbahar sonu ve kış başında zirve yapması beklenen bu olay, rekor kıracak bir şiddete doğru ilerliyor.

EN ŞİDDETLİSİ OLABİLİR

1950'ye kadar uzanan kayıtlara göre El Nino'nun en şiddetli olay olma olasılığı yaklaşık yüzde 70. Bu durum, 1982-1983 yıllarında yaşanan Süper El Nino olayını da geçmesi bekleniyor.

Uzmanlar, küresel ısınmanın etkilerinin El Nino ile birleşerek sıcaklık dalgalarının ve doğal afetlerin şiddetini artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

2027 REKOR KIRACAK

Yaşanacak El Nino'nun şiddeti nedeniyle 2027'nin kayıtlara geçen en sıcak yıl rekorunu kıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 2026 yılının da aynı rekoru kırmasının muhtemel olduğu görüşü paylaşılıyor.

Pasifik Okyanusu'ndaki El Nino hava olayı, özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. El Nino ile La Nina arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.