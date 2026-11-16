Yatırım bankası Goldman Sachs, 2027 yıl sonu için belirlediği altın fiyatı tahmininde aşağı yönlü revizyona gitti.

Banka, daha önce ons başına 4.800 dolar olarak öngördüğü hedef fiyatını 4.650 dolara çekti. Bu geri çekilmenin temel nedeni olarak kısa vadede zorlaşan piyasa koşulları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası yeni faiz artışlarının bireysel yatırımcı talebini baskılayacak olması gösteriliyor.

Hedef düştü ama %16'lık kazanç potansiyeli korunuyor

Yeni hedef fiyat, bankanın bir önceki tahminine göre 150 dolar (yaklaşık %3,1) daha düşük bir seviyeye işaret ediyor. Buna rağmen Goldman Sachs, mevcut spot fiyatlara kıyasla altında hâlâ %16 oranında bir yükseliş potansiyeli öngörüyor. Banka analistleri, Fed'in gelecek yılın sonuna doğru faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte bireysel yatırımcıların yeniden altına yöneleceğini tahmin ediyor.

Mart 2027 detayı tüm hesapları değiştirdi

Goldman Sachs ekonomistleri, kısa vadede para politikasındaki sıkılaşmanın devam etmesini bekliyor. Bankanın senaryosuna göre, Aralık 2026'da beklenen faiz artışını Mart 2027'de 0,25 puanlık yeni bir artış daha izleyecek. Aralık ayı artışı önceki tahminlerde zaten fiyatlanmış olsa da, Mart 2027'ye eklenen bu yeni hamle piyasa görünümünü değiştiren asıl faktör oldu.

Merkez Bankaları ve Çin alımları desteğini sürdürecek

Yüksek faiz oranlarının 2027 baharına kadar altın yatırımları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Ancak bu kısa vadeli rüzgârlara rağmen merkez bankalarının altın alımlarına devam edeceği öngörülüyor. Goldman Sachs, özellikle Çin Merkez Bankası'nın istikrarlı talebini altını uzun vadede destekleyen en güçlü unsurlar arasında sayıyor.

Özetle bu revizyon, para politikasının beklenenden daha uzun süre sıkı kalacağı senaryosunu yansıtıyor. Fed'in faiz indirim döngüsüne girmesiyle bu baskının ortadan kalkması, geri dönen bireysel talep ve merkez bankalarının yapısal alımlarıyla birleşerek altını 2027 sonunda 4.650 dolara taşıyabilir.