Baba Vanga’ya atfedilen en dikkat çekici 2027 öngörülerinden biri, dünya genelinde ortaya çıkacağı iddia edilen gizemli bir salgınla ilgili. İddiaya göre hastalık, enfekte olan bazı kişilerde daha önce görülmemiş insanüstü yeteneklerin ortaya çıkmasına neden olacak.

Bu senaryonun genetik mutasyonlar veya genetik deneylerle bağlantılı olabileceği ileri sürülse de insanlarda böyle yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir salgına ilişkin bilimsel kanıt bulunmuyor.

Altın fiyatlarında yüzde 40’a varan yükseliş iddiası

Kahine atfedilen bir diğer öngörü ise küresel ekonomiyle ilgili. İddiaya göre 2027’de yaşanabilecek büyük bir finansal kriz, yatırımcıların altına yönelmesine ve değerli metalin fiyatında yüzde 25 ila 40 arasında artış yaşanmasına yol açabilir.

Yapay zeka teknolojilerinin çip üretiminde altına ihtiyaç duymasının da bu yükselişi destekleyebileceği öne sürülüyor. Ancak yüksek fiyatların sanayide alternatif metallere yönelimi artırabileceği belirtiliyor. Bu nedenle söz konusu fiyat tahmini, doğrulanmış bir ekonomik öngörü olarak değerlendirilmiyor.

Putin’in görevden ayrılacağı iddiası

Baba Vanga’ya atfedilen 2027 kehanetleri arasında Rusya’nın siyasi geleceğine ilişkin bir iddia da yer alıyor. Buna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2027 yılına girildiğinde görevde olmayacağı öne sürülüyor.

İddia edilen lider değişikliğinin Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgedeki siyasi dengeler üzerinde etkili olabileceği yorumları yapılıyor. Ancak Putin’in görevden ayrılacağına ilişkin bu öngörünün de doğrulanmış bir dayanağı bulunmuyor.

Füzyon enerjisinde yeni dönem beklentisi

Baba Vanga’ya atfedilen 2028 kehanetleri arasında ise sıfır emisyonlu yeni bir enerji kaynağının geliştirilmesi bulunuyor. Bu alandaki ilk somut adımların 2027’de atılacağı ve nükleer füzyon teknolojisinde önemli gelişmeler yaşanacağı iddia ediliyor.

Kehanetler sosyal medyada ilgi görse de Baba Vanga’nın 2027 yılına ilişkin bu sözleri söylediğini doğrulayan güvenilir kayıtlar bulunmadığından, iddiaların bilimsel veya tarihsel gerçekler olarak değil, kahine sonradan atfedilen öngörüler olarak ele alınması gerekiyor.