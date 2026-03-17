Meteoroloji uzmanları, 2026 kasırga sezonunun sonuna doğru “süper El Nino” olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Şu anda tropikal Pasifik Okyanusu, ENSO döngüsünün soğuk fazı olan La Nina’da bulunuyor ve deniz yüzeyi sıcaklıkları uzun vadeli ortalamanın en az 0,5°C altında. Ancak önümüzdeki haftalarda La Nina’nın sona ermesi ve deniz yüzeyinin 0,5°C üzeri sıcaklığa ulaşmasıyla El Nino’nun başlaması bekleniyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) İklim Tahmin Merkezi, Haziran-Ağustos döneminde El Nino’nun ortaya çıkma ihtimalinin yüzde 62 olduğunu duyurdu.

Bu da El Nino’nun bu yıl görülme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. El Nino sırasında ekvatoral Pasifik’in doğusunda biriken sıcak sular, jet akımlarını güneye yönlendirerek kuzey ABD’de daha sıcak ve kurak hava koşulları, Gulf Coast ve güneydoğu ABD’de ise sel riskinin artmasına yol açıyor.

Eğer El Nino beklenildiği gibi gelişirse, AccuWeather uzmanları bunun “süper El Nino” seviyesine ulaşabileceğini bildiriyor. Süper El Nino, deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun vadeli ortalamanın en az 2°C üzerinde seyretmesi durumunda ortaya çıkıyor.

AccuWeather tahminlerine göre Kasım ayı sonuna kadar süper El Nino olasılığı yüzde 15, NOAA ise Ekim-Aralık döneminde güçlü bir El Nino olasılığını 1/3 olarak veriyor, fakat şiddeti hâlâ belirsiz.

El Nino, merkezi ve doğu Pasifik’te kasırga faaliyetlerini artırırken Atlantik’te kasırgaları baskılıyor; bu durum genellikle daha az aktif bir Atlantik kasırga sezonuna yol açıyor.

ENSO döngüsü, ortalama her iki ila yedi yılda bir sıcak El Nino ve ardından soğuk La Nina fazlarını tetikliyor. Ancak bu döngü her zaman zamanında başlamıyor ve her fazın süresi genellikle dokuz ila on iki ay arasında değişiyor.

Dünya en son Mayıs 2023 – Mart 2024 arasında El Nino yaşamıştı. Bu dönemde El Nino, süper El Nino seviyesine yaklaşmış, ancak deniz yüzeyi sıcaklıkları gerekli eşiği uzun süre aşamadığı için süper seviyeye ulaşamamıştı. Son süper El Nino 2015-2016 döneminde yaşanmıştı.

2027'DE REKOR SICAKLIKLAR GELEBİLİR

Geçen El Nino, 2023 ve 2024’te rekor sıcaklıklara yol açmıştı; 2024 şu ana kadar kayıtlardaki en sıcak yıl olarak geçiyor. Uzmanlar, 2026’da El Nino’nun ortaya çıkmasıyla sıcaklıkların artacağını, ancak 2024’ü geçmesinin olası olmadığını belirtiyor. Öte yandan, iklim bilimci Zeke Hausfather, 2027’de küresel sıcaklıkların yeni rekor seviyelere ulaşmasının muhtemel olduğunu vurguluyor.

Hausfather, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “El Nino geliyor. 2026 küresel sıcaklık tahminlerini yukarı çekebilir (ancak 2024’ü geçmesi hâlâ olası değil) ve ENSO ile yüzey sıcaklığı arasındaki tarihsel gecikme nedeniyle 2027’nin muhtemelen rekor kıracağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.