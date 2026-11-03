2027 yılında vergi, harç ve cezalara yapılacak artışta esas alınacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Vergi, pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezalarının hesaplanmasında kullanılacak oran yüzde 27,83 olarak belirlendi. 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni oran, vatandaşların birçok alanda daha yüksek ödeme yapmasına neden olacak.

Yeniden değerleme oranının kesinleşmesiyle birlikte yeni yılda uygulanacak vergi ve harç tutarlarına ilişkin hesaplamalar da netleşti. İlgili kalemlerde farklı bir düzenleme yapılmaması halinde yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretinden pasaport harçlarına, trafik cezalarından Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) kadar pek çok ödeme kaleminde artış yaşanacak.

TRAFİK CEZALARINDA YENİ TUTARLAR

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda trafik ihlallerine uygulanan para cezalarında da artış hesaplandı. Buna göre bazı cezaların ulaşacağı tahmini tutarlar şöyle:

- Alkollü araç kullanmanın başlangıç cezası 25 bin liradan 31 bin 958 liraya çıkacak.

- Seyir halinde cep telefonuyla konuşmanın cezası 5 bin liradan 6 bin 392 liraya yükselecek.

- Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullananlara uygulanan ceza 200 bin liradan 255 bin 660 liraya ulaşacak.

- Makas atmanın cezası 90 bin liradan 115 bin 47 liraya çıkacak.

- Düğün konvoyuyla trafiği etkilemenin cezası 180 bin liradan 230 bin 94 liraya yükselecek.

- Kırmızı ışık ihlalinin cezası 5 bin liradan 6 bin 392 liraya çıkacak.

TELEFON KAYIT HARCI 69 BİN 358 LİRA OLACAK

Yurt dışından telefon getirerek Türkiye'de kullanmak isteyenleri de yeni yılda daha yüksek bir kayıt ücreti bekliyor.

Mevcut 54 bin 258 lira olan telefon kullanım izin harcının, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla yaklaşık 69 bin 358 liraya yükselmesi bekleniyor.

Telefon hattının ilk abonelik tesis ücreti de 700 liradan yaklaşık 895 liraya çıkacak.

10 YILLIK PASAPORT HARCI 17 BİN 142 LİRAYA YÜKSELECEK

Pasaport almak veya süresini uzatmak isteyenler için de yeni tarifeler gündeme gelecek. Yüzde 27,83'lük oran üzerinden yapılan hesaplamalara göre pasaport harçlarının ulaşacağı tahmini tutarlar şöyle:

- 6 aya kadar: 3 bin 587 lira

- 1 yıl: 5 bin 245 lira

- 2 yıl: 8 bin 562 lira

- 3 yıl: 12 bin 164 lira

- 10 yıla kadar: 17 bin 142 lira

Yurt dışına çıkış harcının ise 1.250 liradan yaklaşık 1.598 liraya yükselmesi bekleniyor.

Ehliyet harçlarında da artış hesaplanırken A sınıfı ehliyet harcının yaklaşık 2 bin 862 liraya, B sınıfı ehliyet harcının ise 8 bin 634 liraya ulaşacağı öngörülüyor.

MTV VE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ DE ARTACAK

Yeniden değerleme oranındaki artış Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne de yansıyacak. Yapılan hesaplamaya göre, silindir hacmi 1300-1600 santimetreküp arasında olan sıfır bir aracın MTV tutarı 12 bin 28 liradan yaklaşık 15 bin 375 liraya yükselecek.

Değerli Konut Vergisi'nde ise vergi kapsamına giren konutlar için değer alt sınırının 17 milyon 711 bin liradan yaklaşık 22 milyon 640 bin liraya çıkması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İNDİRİM VE ARTIRIM YETKİSİ VAR

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeniden değerleme oranlarının netleşmesiyle birlikte gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki indirim ve artırım yetkisine çevrildi. Vergi Usul Kanunu’na göre Cumhurbaşkanının genel vergi ve harçlarda uygulanacak oranı yüzde 50 oranında artırma veya azaltma yetkisi bulunurken; bu esneklik Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yüzde 50 artırım ve yüzde 80'e kadar indirim şeklinde kendini gösteriyor. Ancak trafik cezalarının da aralarında bulunduğu idari para cezalarında yasa gereği herhangi bir değişiklik yetkisi bulunmazken, Cumhurbaşkanının söz konusu inisiyatifini geçmiş yıllarda olduğu gibi tüm kalemler için topluca ya da sadece belirli vergi türleri için ayrı ayrı kullanma hakkı bulunuyor.