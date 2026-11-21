Dul ve yetim aylığı alanların 2027 Ocak zammında dört aylık enflasyon hesabı yüzde 8,29 oldu. Ancak bu oran nihai ocak zammı değil. Kesin artış oranı için kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 Ekim ayı enflasyonunu açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışına esas dört aylık oran ortaya çıktı. Dul ve yetim aylıkları için de bu oran üzerinden hesaplanan tutarlar gündeme geldi.

HİSSEYE GÖRE HESAPLANAN TUTARLAR

Hesaplamaya göre, kasım ve aralık enflasyonu dahil edilmeden yüzde 8,29 artış uygulandığında aylık tutarları şöyle hesaplanıyor:

Yüzde 75 hisse: Temmuz 2026 döneminden bu yana 17.664 TL olan aylık için 19.128,35 TL.

Temmuz 2026 döneminden bu yana 17.664 TL olan aylık için 19.128,35 TL. Yüzde 50 hisse: 11.776 TL olan aylık için 12.752,23 TL.

11.776 TL olan aylık için 12.752,23 TL. Yüzde 25 hisse: 5.888 TL olan aylık için 6.376,12 TL.

Bu rakamlar, dört aylık veriye dayalı hesaplamaları gösteriyor; kesinleşmiş ocak ödemeleri anlamına gelmiyor.

AYLIKLAR HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILIYOR

Ölüm aylığında ödeme tutarı, vefat eden sigortalının hak ettiği toplam emekli aylığının geride kalan hak sahiplerine belirli oranlarla paylaştırılmasıyla hesaplanıyor.

Yüzde 75 hisse, aylık bağlanacak başka bir hak sahibi çocuk bulunmaması ve dul eşin çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık almaması durumunda uygulanıyor. Çocuklarıyla birlikte ölüm aylığı alan ya da kendi çalışması veya emekliliği bulunan dul eş için ise yüzde 50 hisse esas alınıyor.

Yüzde 25 hisse de vefat eden sigortalının hak sahibi olan çocuklarının her birine bağlanan yetim aylığı oranını oluşturuyor.