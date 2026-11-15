Resmi tatillerin hafta sonlarına bağlanmasıyla oluşturulan 2027 yılı tatil planlamasında, dini ve milli bayramlar öne çıkıyor. Hiç izin kullanmadan elde edilen 3 günlük tatillerin yanı sıra, 1,5 ve 2 günlük izinlerle 9 güne çıkan bayram tatilleri dikkat çekiyor.
İZİN KULLANMADAN 3 GÜN TATİL YAPILACAK TARİHLER
2027 takviminde üç resmi tatil, yıllık izin kullanmaya gerek kalmadan hafta sonuyla birleşerek 3 günlük tatil imkanı sunuyor. Buna göre 1-3 Ocak tarihleri arasındaki yılbaşı tatili, 23-25 Nisan tarihlerindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ile 28-30 Ağustos tarihleri arasındaki Zafer Bayramı tatili 0 gün izinle 3'er gün olarak değerlendirilebilecek.
RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI'NDA 9 GÜNLÜK TATİL FIRSATI
Dini bayramlarda ise kısa süreli izinlerle 9 günlük kesintisiz tatil dönemleri oluşuyor. 6-14 Mart tarihleri arasına denk gelen Ramazan Bayramı döneminde 1,5 gün izin kullanan çalışanlar 9 gün tatil yapabilecek. 15-23 Mayıs tarihlerindeki Kurban Bayramı döneminde ise 2 gün izin alınması halinde tatil süresi yine 9 güne çıkacak.
15 TEMMUZ VE CUMHURİYET BAYRAMI GÜNLERİ
Yılın ikinci yarısındaki diğer resmi tatillerde de yarım ve tam günlük izinlerle 4 günlük tatil aralıkları elde ediliyor. 15-18 Temmuz tarihleri arasında 1 gün izin kullananlar 4 gün, 28-31 Ekim tarihlerindeki Cumhuriyet Bayramı döneminde ise 0,5 gün izin alanlar 4 gün tatil yapma imkanına sahip olacak.
Günün Trend Haberleri
2027 YILI İZİN VE TATİL TABLOSU
Yılbaşı (1-3 Ocak): 0 gün izin ile 3 gün tatil.
Ramazan Bayramı (6-14 Mart): 1,5 gün izin ile 9 gün tatil.
23 Nisan (23-25 Nisan): 0 gün izin ile 3 gün tatil.
Kurban Bayramı (15-23 Mayıs): 2 gün izin ile 9 gün tatil.
15 Temmuz (15-18 Temmuz): 1 gün izin ile 4 gün tatil.
30 Ağustos (28-30 Ağustos): 0 gün izin ile 3 gün tatil.
Cumhuriyet Bayramı (28-31 Ekim): 0,5 gün izin ile 4 gün tatil.
Toplam: 5 gün izin ile 35 gün tatil.
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