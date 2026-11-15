İZİN KULLANMADAN 3 GÜN TATİL YAPILACAK TARİHLER

2027 takviminde üç resmi tatil, yıllık izin kullanmaya gerek kalmadan hafta sonuyla birleşerek 3 günlük tatil imkanı sunuyor. Buna göre 1-3 Ocak tarihleri arasındaki yılbaşı tatili, 23-25 Nisan tarihlerindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ile 28-30 Ağustos tarihleri arasındaki Zafer Bayramı tatili 0 gün izinle 3'er gün olarak değerlendirilebilecek.