2027 yılında en uzun tatil blokları Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde ortaya çıkıyor. Yıllık izinlerini bu tarihlere denk getiren çalışanlar, kısa süreli izinlerle bayramları 9 günlük uzun tatillere dönüştürebiliyor:

Ramazan Bayramı: 8 Mart Pazartesi tam gün ve 9 Mart Salı yarım gün izin alınması halinde, önündeki ve arkasındaki hafta sonlarının eklenmesiyle 9 günlük kesintisiz tatil imkânı doğuyor.

Kurban Bayramı: 16-19 Mayıs tarihlerinde kutlanacak bayramın hemen ardından 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde 2 gün izin kullanıldığında, hafta sonu birleşimiyle süreç yine 9 günlük bir tatile dönüşüyor.

Böylece sadece bu iki bayram döneminde toplam 3,5 gün yıllık izin harcanarak 18 gün tatil yapılabiliyor.

İZİN KULLANMADAN UZAYAN HAFTA SONLARI

2027 takviminde yer alan bazı resmi tatiller doğrudan cuma veya pazartesi günlerine denk geldiği için çalışanların ek bir yıllık izin harcamasına gerek kalmadan 3'er günlük mola olanağı sunuyor:

1 Ocak Yılbaşı: Cuma gününe denk gelmesiyle hafta sonuyla birleşip 3 günlük tatil imkânı veriyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma günü kutlanacağı için doğrudan 3 günlük hafta sonu tatili oluşturuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi gününe denk gelmesi sayesinde hafta sonu birleşimiyle 3 günlük dinlenme süresi sağlıyor.

KISA İZİNLERLE 4 GÜNLÜK BLOK TATİLLER

Hafta ortasına denk gelen resmi tatillerde ise yalnızca bir veya yarım günlük izin kullanımıyla tatil süresi 4 güne çıkarılabiliyor:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Perşembe gününe denk gelen tatilin ardından 16 Temmuz Cuma günü 1 gün izin alındığında, hafta sonu ile birlikte 4 günlük tatil elde ediliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra yarım gün izin kullanılması durumunda, tatil süresi hafta sonuyla birleşerek 4 güne ulaşıyor.

Tüm bu tarihler bütüncül bir şekilde planlandığında, 2027 yılı boyunca toplamda sadece 5 gün yıllık izin harcanarak 35 gün tatil yapma imkânı sağlanıyor.