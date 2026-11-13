2027 yılında trafik ihlallerine uygulanacak para cezaları için yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı öngörüsüne dayanan tutarlar paylaşıldı. Hesaplamada, dur ihtarına uymama için 255 bin 660 lira ceza öngörülüyor.

Listelenen rakamlar, yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olacağı varsayımına dayanıyor; kesinleşmiş ceza tarifesi niteliği taşımıyor.

ÜÇ KALEMDE 230 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Paylaşılan listedeki en yüksek tutar dur ihtarına uymama için hesaplanırken, radar tespit cihazı bulundurmanın cezası 236 bin 485 lira, kavga amacıyla araçtan inmenin cezası ise 230 bin 94 lira olarak öngörülüyor.

Alkollü araç kullanmada üçüncü ihlal için hesaplanan tutar 191 bin 745 lira. Drift yapma ve sahte plaka kullanma içinse ayrı ayrı 178 bin 962 lira ceza öngörülüyor.

DİĞER İHLALLER İÇİN HESAPLANAN TUTARLAR

Aynı artış öngörüsüne göre listedeki diğer ceza tutarları şöyle: