Bir sonraki güneş tutulması beklenenden erken gerçekleşecek. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2 Ağustos 2027'de ayın bir kez daha Güneş'in önünden geçeceğini duyurdu. Bu sefer tutulma Türkiye'den de izlenebilecek.

NASA, tutulmanın Türkiye'de kısmen görülebileceğini belirtti. Ay, Güneş'i tamamen örtmeyecek. Tam tutulma Fas, İspanya, Cezayir ve Mısır gibi ülkelerden izlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Timeanddate.com'a göre, tutulma Türkiye saatiyle yaklaşık 11.20 ile 14.13 arasında gözlemlenebilecek. Güneş tutulması sırasında Güneş'in ne kadarının örtüleceği bölgeye göre değişiyor.

Antalya, İzmir ve Dalyan'da Güneş'in yüzde 70'inden fazlası ay tarafından örtülecek. Ankara ve İstanbul'da ise bu oran yüzde 60'ın biraz altında kalacak.

Tutulmayı İstanbul'da izlemeyi planlayanlar, olası bulut örtüsünü de hesaba katmalı. İstanbul'daki yıllık ortalama bulut örtüsü yüzde 38 ile Antalya'dan (yüzde 6) ya da İzmir'den (yüzde 3) önemli ölçüde daha yüksek. Bu nedenle, tutulmanın net görülme olasılığı güney ve batıdaki şehirlerde daha yüksek olacak.

Sıradan güneş gözlükleri, güneş tutulması sırasında koruma sağlamak için yeterli değil. Uzmanlar, güneşin hiçbir koşulda kamera, dürbün ya da teleskopla doğrudan gözlemlenmemesi gerektiğini ifade ediyor. Uygun koruyucu gözlüğü olmayanlar, tutulmayı dolaylı yöntemlerle izleyebilir.