CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye geçeceğini açıklayan belediye başkanı sayısı 203’e ulaştı. CHP’den istifaların ve YENİ Parti’ye üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sayının daha da artması bekleniyor.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem 16 üye ile istifa etti

Bazı il ve ilçe ve belde belediyelerinde ise belediye meclisindeki siyasi parti dengeleri nedeniyle YENİ Partiye geçmek isteyen başkanlar, belediye el değiştirmesin diye şimdilik CHP’de kalmayı tercih ediyor. CHP son yerel seçimlerde 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 48 beldede başkanlığı kazanmıştı.

TUGAY’LA İRTİBATIM YOK

Bu arada YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın 200’ü aşkın belediye başkanının YENİ Parti’ye katılmak için istifa ettiğini duyurduğu basın açıklamasında, CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a değindi. Günaydın AKP’ye katılacağı iddiasının sorulması üzerine şunları söyledi:

“Kendisiyle hiçbir iletişimim yok, nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler, ‘O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım’ diyenler de halktan gerekli reaksiyonu görürler. Biz İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz.”

Anahtarı kargoyla Genel Merkez’e gönderdi

Butlan yönetimi tarafından 11 Temmuz’da Giresun İl Başkanlığı görevinden alınan Gökhan Şenyürek, aradan geçen sürede kente yeni bir il başkanı atanmaması nedeniyle il başkanlığı binasının anahtarını dün kargoyla CHP Genel Merkezi’ne gönderdiklerini açıkladı. Şenyürek “Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde, YENİ Parti çatısı altında mücadelemize başlıyoruz” dedi.

Antalya’da Pikachu da CHP’den istifasını verdi

Butlan yönetimindeki CHP’den istifa dalgası sürüyor. Dün de yine ilçe ve il örgütlerinden toplu istifalar yaşandı.

ANTALYA Eski CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve 19 ilçe başkanının da aralarında bulunduğu partililer, düzenlenen yürüyüş sonrası YENİ Parti’ye katıldıklarını açıkladı. Yürüyüşte dikkat çekenlerden biri de 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara katılan Pikachu idi.

YOZGAT Görevden alınan İl Başkanı Abdullah Yaşar’la birlikte çok sayıda partili ve 12 ilçe örgüt başkanı CHP’den istifa etti.

MUĞLA CHP Ortaca İlçe Örgütü partiden toplu istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı.

KAHRAMANMARAŞ CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş ile CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Arife Gönül Yıldırım’ın da arasında bulunduğu kişiler partiden istifa ettiklerini ve YENİ Parti’ye katılacaklarını açıkladı.

KONYA Karatay, Selçuklu ve Meram ilçe yönetimlerinde görev yapan çok sayıda yönetici partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

KIRIKKALE İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ile Bahşılı, Çelebi, Sulakyurt, Keskin, Karakeçili, Balışeyh ve Yahşihan ilçe başkanları, CHP’den istifa ettiklerini açıkladı.

Atatürk ve Lozan vurgulu butlan istifası

Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü ve 24’üncü Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, 273 eski CHP milletvekiliyle birlikte partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa dilekçesinde şunları söyledi:

CUMHURİYET İLKELERİ

“Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Lozan kahramanı İsmet Paşa ve arkadaşlarının beraber kurduğu Cumhuriyetimizin ilkelerine, sistemine güçlü bir şekilde bağlılığımızı ve hizmetlerimizi sürdürürken bugün butlanla yönetilen üyesi bulunduğum CHP’den istifa ediyorum.”

Mahkeme kararıyla yeniden CHP genel başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından ilk olarak Mehmet Haberal’ı ziyaret etmişti.