Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan 2025 ve 2030 yıllarına ait Dünya Ekonomik Görünümü projeksiyonları, Avrupa genelinde kişi başına düşen milli gelirin euro bazında artacağını ancak refah sıralamasındaki dengelerin büyük ölçüde korunacağını ortaya koydu.

Türkiye dahil Avrupa’daki 41 ülkeyi kapsayan analizde, satın alma gücü paritesine (SGP) göre yapılan değerlendirmeler, kıta ekonomilerinin bir bütün olarak yükseldiğini fakat ülkeler arasındaki hiyerarşinin kolay kolay değişmediğini gösteriyor.

İRLANDA ZİRVEYE YERLEŞİYOR

Raporun en dikkat çekici bulgusu, 2030 yılına gelindiğinde İrlanda’nın, uzun süredir zirvede yer alan Lüksemburg’u geride bırakarak Avrupa’nın en yüksek kişi başına gelire sahip ülkesi olacağı öngörüsüdür.

Zirve mücadelesinin hemen ardından gelen Norveç, İsviçre ve Danimarka’nın ise 2030’a kadar ilk beşteki mevcut yerlerini muhafaza etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE LİSTEDE ALT SIRALARDA

Avrupa’nın ekonomik lokomotifi olarak kabul edilen büyük güçler arasında ise Almanya 12. sırayla ; Fransa 15., Birleşik Krallık 16. ve İtalya 18. sırada yer alıyor. Beş büyük ekonomi içinde en geride kalan ülke ise 22. sıradaki İspanya oldu.

Türkiye’nin konumu ise listede orta-alt segmentte şekilleniyor. IMF projeksiyonlarına göre Türkiye, satın alma gücü paritesi bakımından Avrupa ortalamasına yakınsama çabasını sürdürse de 41 ülke arasındaki sıralamada İtalya ve İspanya gibi Güney Avrupa ülkelerinin gerisinde kalarak 29. sırada yer alıyor. Ancak Türkite AB üyesi olmayan ülkeler arasında İngiltere'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

BALKAN ÜLKELERİ İLE REKABET HALİNDE

Özellikle 2030 yılına kadar olan süreçte Türkiye'nin, Avrupa Birliği adayları ve Balkan ülkeleriyle olan rekabetinde ekonomik hacmini koruması beklenirken, kişi başına düşen refahın Batı Avrupa standartlarına ulaşmasının önündeki en büyük engel olarak enflasyon ve kur kaynaklı satın alma gücü kaybı gösteriliyor.