Nvidia Corp. İcra Kurulu Başkanı (CEO) Jensen Huang, yapay zekanın insanlık için bir yok oluş riski oluşturmadığını söyleyerek teknolojiye yönelik felaket senaryolarına karşı duruşunu yineledi.

CBS News ile gerçekleştirdiği mülakatta değerlendirmelerde bulunan Huang, "Nasıl nitelendirilirse nitelendirilsin, 2030 yılı dünyanın sonu olmayacak. Dünyanın sonunun gelme ihtimali yüzde 0" ifadelerini kullandı.

GELİŞTİRME SÜRECİNDE GÜVENLİK VE HIZ VURGUSU

Son günlerde katıldığı birden fazla etkinlikte tutumunu sürdüren Huang, yapay zekanın güvenli bir şekilde yönetilebileceğini savundu. Dünyanın en büyük yapay zeka işlemcisi sağlayıcısının lideri olan CEO, sektör için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmadığı görüşünü aktardı.

Pazar günü tamamı yayımlanması planlanan CBS mülakatında sektörün yavaşlamaması gerektiğini belirten Huang, süreç boyunca diğer etkenlere bakılmaksızın hızlı hareket edilmesi gerektiğini ancak ürünlerin hazır ve güvenli olmadan asla piyasaya sürülmemesi gerektiğini söyledi.

SEKTÖRDEKİ İSTİFA VE GÜVENLİK TARTIŞMALARI

Huang’ın bu açıklamaları, yapay zeka sektöründe yaşanan güvenlik endişelerinin ardından geldi. Anthropic PBC çalışanı Jacob Coxon'ın bu ayın başlarında istifa etmesi, teknoloji dünyasında yeni bir tedirginlik dalgası başlatmıştı.

Coxon, yapay zekayı geliştiren araştırmacıların teknolojinin on yılın sonuna kadar büyük bir tehdit oluşturabileceğine samimiyetle inandıklarını öne sürerek uyarılarda bulunmuştı.