Gelecekteki insanlarla iletişim kurduğunu öne süren Pamela Aaralyn, yapay zekâdan uzaylılara kadar birçok konuda dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Aaralyn, 2028'in sonlarında önemli bir gelişmenin yaşanacağını, 2032'de sıra dışı değişimlerin başlayacağını ve 2045'e gelindiğinde dünyanın bugünkünden çok farklı bir hâle gelebileceğini savundu.

Gelecekteki insanlarla konuştuğunu iddia ediyor

Spiritüel çalışmalar yaptığını söyleyen Pamela Aaralyn, gelecekte farklı zaman dilimlerine ulaştığını ve burada yaşayan insanlarla konuştuğunu iddia ediyor.

Brian Scott'ın The Reality Revolution programına konuk olan Aaralyn, deneyimlerini ve geleceğe ilişkin öngörülerini anlattı.

5 yaşındayken melek olarak tanımladığı bir varlıkla karşılaştığını öne süren Aaralyn, yıllar boyunca farklı spiritüel öğretiler üzerinde çalıştığını söyledi. 39 yaşından itibaren gördüğü rüyaların geleceğe erişmesini sağladığına inandığını belirten Aaralyn, zaman içinde bu deneyimlerini kontrol etmeyi öğrendiğini ileri sürdü.

Uzaylılarla temas için 2028'i işaret etti

Aaralyn, geleceğe ilişkin öngörülerinde özellikle uzaylılarla olası temas üzerinde durdu. İddiasına göre, dünya dışı varlıkların etkisi 2028'in başlarında daha belirgin hâle gelebilir.

İlk temasın, çevresiyle etkileşime giren beyaz ve çok yüzeyli geometrik yapılara benzeyen araçlar üzerinden gerçekleşebileceğini öne süren Aaralyn, bu yapıların insanların düşüncelerini ve inançlarını sorgulamasına yol açacağını iddia etti.

Aaralyn, sonraki aşamada gökyüzünde görülen araçlar ve hükümetlerin bu olaylara yaklaşımıyla ilgili gelişmeler yaşanabileceğini de savundu.

2032 ve 2045 için dikkat çeken tahminler

Aaralyn, gelecekteki değişimlerin tek bir anda gerçekleşmeyeceğini, farklı aşamalar hâlinde ortaya çıkacağını ileri sürdü.

- 2028: Dünya dışı varlıklarla ilgili gelişmelerin daha görünür hâle gelebileceğini iddia etti.

- 2032: Teknoloji ve dünya dışı varlıklarla ilgili, bugünden bakıldığında sıra dışı görünebilecek değişimlerin yaşanabileceğini öne sürdü.

- 2045: Yönetim biçimleri, teknoloji ve insanların yetenekleri açısından çok daha büyük dönüşümlerin gerçekleşebileceğini savundu.

Aaralyn'a göre geleceğin tek bir kesin senaryosu bulunmuyor. İnsanların kararlarının ve toplu davranışlarının olası gelecekleri değiştirebileceğini düşünüyor.

Yapay zekâ için 2029'a kadar etik kurallar öngördü

Aaralyn, gelecekte yapay zekânın çalışma hayatı ve sanat üzerindeki etkisinin daha da artacağını iddia etti. Yapay zekâ nedeniyle bazı mesleklerin ortadan kalkabileceğini, bu dönüşümün ardından teknolojinin kullanımını düzenleyen etik kuralların önem kazanacağını söyledi.

Aaralyn, yapay zekâya yönelik denetim sistemlerinin 2028 ve 2029 yıllarında belirgin biçimde gelişeceğini öne sürdü. Bu düzenlemelerin sağlık hizmetlerinden müziğe, sanattan istihdama kadar birçok alanı kapsayacağını savundu.

Gelecekte insanların telefonlarını fiziksel cihazlar yerine ellerinin hareketleriyle kontrol edebileceklerini, ekranların havada görüntülenebileceğini ve bazı kişilerin iletişim teknolojilerini vücutlarına yerleştirilen çiplerle kullanabileceğini de iddia etti.

2028'in sonları için yeni bir tarih verdi

Aaralyn, programın son bölümünde daha kesin bir zaman aralığı da paylaştı. Gelecekteki rehberlerinden bilgi aldığını öne süren Aaralyn, 2028'in sonları ile 2029'un başları arasında dünya çapında önemli bir açıklamanın gündeme gelebileceğini iddia etti.

Bu açıklamanın dünya dışı varlıklarla ilgili olacağını savunan Aaralyn, hükümetlerin daha sonra yaşananları inkâr etmeye veya kamuoyunun gördüklerini sorgulamasına yol açacak açıklamalar yapmaya çalışabileceğini ileri sürdü.

Aaralyn'ın gelecek yıllara ilişkin bu öngörüleri doğrulanmış tahminler değil. İddiaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise ancak söz konusu tarihler geldiğinde değerlendirilebilecek.