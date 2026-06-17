Güney Kore; nükleer füzyon enerjisini, yani popüler tabirle "yapay güneş" teknolojisini 2035 yılına kadar ticarileştirmek için dev bir adım attı. Ülkenin sanayi, akademi ve araştırma dünyası, Kore tarzı yenilikçi ve bağımsız bir füzyon reaktörü geliştirmek üzere güçlerini birleştirdi.

Kore Füzyon Enerjisi Araştırma Enstitüsü (KFE), projenin yol haritasını belirlemek ve kurumlar arası stratejik iş birliğini başlatmak amacıyla geniş katılımlı bir başlangıç toplantısı düzenledi.

Seul Ulusal Üniversitesi ve Enable Fusion gibi devlerin de aralarında bulunduğu 70'e yakın üst düzey araştırmacı, Kore'nin enerji bağımsızlığını ilan edecek bu tarihi proje için masaya oturdu.

K-Moonshot başlıyor

Tasarlanacak yeni nesil Kore tipi füzyon reaktörü, geleneksel reaktörlere kıyasla çok daha küçük (minyatür) ve ultra yüksek performanslı olacak.

Kore, bu projede sıfırdan başlamıyor; ülkenin gururu olan yerli füzyon cihazı KSTAR’ın işletme deneyimi ve uluslararası ITER projesinden edinilen küresel birikim bu yeni reaktörün temelini oluşturacak.

Projenin Öne Çıkan Kozları:

Karmaşık reaktör bileşenleri yapay zekayla optimize edilecek.

Reaktör önce dijital ortamda inşa edilerek tüm riskler ve tasarım değişiklikleri simüle edilecek. Böylece hata payı sıfıra indirilecek.

Çekirdek işletme senaryolarından tokamak ana cihazlarına kadar tüm sistemler tamamen yerli imkanlarla tasarlanacak.

"Tasarımda hata payını sıfıra indireceğiz"

Geçtiğimiz mart ayında kurulan Yenilikçi Füzyon Reaktörü Tasarım Grubu'nun Başkanı Yang Hyeong-yeol, bu toplantının tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu buluşma, Kore tarzı yenilikçi füzyon reaktörünün arkasındaki beynin tek bir hedef doğrultusunda birleştiği ilk resmi platformdur.

Sanal füzyon reaktörlerini ve yapay zeka teknolojilerini aktif olarak kullanarak tasarımın eksiksizliğini zirveye çıkaracağız. Bu proje, Kore'nin füzyon enerjisi alanındaki büyük sıçrayışının (K-Moonshot) teknik temelini oluşturacak."

Bu dev hamleyle birlikte Güney Kore, sadece kendi temiz enerji ihtiyacını güvenceye almakla kalmayacak; aynı zamanda geleceğin küresel füzyon endüstrisi ekosistemine de liderlik edecek. 2035 yılına kadar tamamlanması planlanan bu teknoloji, insanlığın sınırsız ve temiz enerji arayışında yeni bir çağın kapısını aralayabilir.